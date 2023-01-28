تامین پزشک متخصص و تجهیز بیمارستان آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مرحبا بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آستارا اظهار داشت: در چند هفته گذشته چندین رویداد و حادثه بزرگ ملی و بین المللی داشتیم که یکی از آنها حماقت پارلمان اروپا در موضوع تحریم سپاه بود که البته به نتیجه ای نخواهد رسید اما آنها با برنامه ستون خیمه نظام را هدف گرفتند.

وی افزود: اگرچه با فشارهایی که وارد شد عقب نشینی کردند اما باید بدانیم که این عقب نشینی تاکتیکی است و هر زمان که فرصت پیدا کنند، از آن برای ضربه زدن به ما استفاده خواهند کرد اما پیام ما به آنها این است که سپاه قلب ملت ایران و بخش مهمی از پیکره ملت است و ما این مولود ارزشمند انقلاب اسلامی را مانند خونی که در رگهایمان جاری است، می دانیم.

نماینده مردم آستارا ضمن محکوم کردن اقدام جسارت آمیز رهبر یکی از احزاب افراطی سوئد در آتش زدن قرآن کریم گفت: قرآن کلماتی روی کاغذ نیست بلکه وحی ابدی و هویت ما مسلمانان جهان است و دریا به رد پای یک موجود نجس، نجس نخواهد شد. اروپا هرگز نخواهد توانست به ساحت قدسی قرآن کریم تعرض کنند اما به ما کمک می کنند تا هویت دشمن و عمق کینه آنها را بیشتر بشناسیم.

حادثه سفارت آذربایجان ناشی از انگیزه شخصی بود

مرحبا با ابراز تاسف از اتفاق سفارت جمهوری آذربایجان در تهران این اتفاق را ناشی از انگیزه های شخصی دانست و گفت: به عنوان عضو پارلمان دوستی ایران و آذربایجان ضمن اینکه این حمله را محکوم و با خانواده فرد درگذشته اظهار همدردی داریم، اما آن چیزی که مشخص و مبرهن است این است که این حادثه بنابر انگیزه های شخصی توسط فردی اتفاق افتاد و باید در همین حد هم باقی بماند و اجازه سوء استفاده دشمن نباید داده شود.

وی با اشاره به مشکلات اخیر گمرک آستارا گفت: چند روزی است که شهرستان آستارا در خبرها گفته می شود اما اطلاعات دقیقی منتقل نمی شود و بسیاری از اطلاعاتی که منتشر می کنند مقرون به صحت نیست.

نماینده آستارا بیان کرد: به هر حال این مشکل باید ریشه یابی شود و فقط هم به گمرک مربوط نیست و سازمانهای مختلفی مانند پایانه ها و انبارهای عمومی هم در مساله دخیل هستند.

مرحبا ادامه داد: در گذشته کوتاهی هایی برای ایجاد زیرساختها اتفاق افتاده و زیرساختهای لازم تهیه نشده است تا در چنین شرایطی دچار مشکل نشویم.

وی به جلسه هفته گذشته که در مجلس و با حضور وزیر اقتصاد رئیس کل گمرک و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد اشاره کرد و گفت: همان روز رئیس کل گمرک قول داد سفری به آستارا داشته باشد و در خصوص ایکس ری و بررسی رندومی کامیونها مذاکراتی انجام شد و ایشان به قول خود عمل کرد اما باتوجه به اینکه می خواستند با فراغ بال بیشتری بازدید از اماکن مورد نظر انجام دهند تنها با همراهی مدیرکل گمرک آستارا این دیدار انجام شد و سایر مسئولان شهرستان همراهی نکردند و امید می رود هفته آینده در جلساتی که در گمرک ایران تشکیل خواهد شد تصمیمات لازم برای جمع بندی این سفر و مشکلات اتخاذ شود.

مرحبا با اشاره به سفر هیات روسی به آستارا برای بازدید از راه آهن آستارا گفت: راه آهن یکی از اتفاقات بسیار مهم در آستارا است و برای آینده اقتصادی آستارا اهمیت بسزایی دارد و انشاالله این پروژه ای که در گذشته نه چندان دور به عنوان پروژه ای غیرقابل اجرا و مرده تعبیر می شد، امروز به سرفصل و موضوع اول کشور تبدیل شده است که امیدوارم با مجموعه اقداماتی که انجام می شود، عملیات اجرایی این راه آهن بسیار و مهم استراتژیک را با سرعت مناسبی داشته باشیم.

ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی بیمارستان آستارا

وی از تخصیص بودجه مناسب به شبکه بهداشت آستارا در جهت نوسازی و پانسیون های پزشکی خبر داد و گفت: در خصوص بهداشت و درمان هم در شهرستان اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است، چندین پزشک متخصص به تازگی وارد شهرستان شدند و بودجه و اعتبار خوبی در اختیار شبکه قرار دارد تا پانسیونهایی را نوسازی و تجهیز کند و در اختیار پزشکان قرار دهد.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با ورود پزشک متخصص مغز و اعصاب اولین جراحی هفته گذشته در آستارا انجام شد و بیمار تصادفی که با وضعیت نامناسب امکان اعزام نداشت و حتی احتمال از دست دادنش بود، در حال حاضر وضعیت پایداری دارد و امید می رود هرچه سریعتر سلامتی خود را به دست بیاورد و بیمارستان ما تجهیز بیشتر و پزشکان متخصص خدمات بهتری را به همشهریان ارائه کند.

وی ادامه داد: هفته گذشته قول تجهیزات جراحی کلیه را هم گرفتیم و امید است که بزودی وارد شهرستان شود و در پی آن پزشک متخصص و جراح کلیه هم به جمع متخصصان اضافه شود و سایر دستگاهها مانند سنگ شکن هم تجهیز شود تا نیاز نباشد شهروندان به شهرهای دور دست مراجعه کنند.

مرحبا با اشاره به انجام مذاکرات با اداره کل راه و شهرسازی و مکاتبات با معاون عمرانی وزیر کشور جهت تامین قیر مورد نیاز برای شهرهای آستارا و لوندویل گفت: قولهای مساعدی در این زمینه داده شده است و اگر به دست ما برسد دست شهرداریهای ما هم برای خدمت رسانی باز خواهد شد و معابری که در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارند مرمت خواهند شد.