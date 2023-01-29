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۹ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۵۲

لیگ برتر بسکتبال؛

پایان مرحله مقدماتی با صدرنشینی یک تیم/ نفت و مهرام در بازی مهم

پایان مرحله مقدماتی با صدرنشینی یک تیم/ نفت و مهرام در بازی مهم

رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور روز دوشنبه با برگزاری ۶ دیدار به پایان مرحله مقدماتی اول می رسد در حالیکه صدرنشینی شهرداری گرگان در این مرحله قطعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته بیست و دوم (یازدهم مرحله برگشت) رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور روز دوشنبه ۶ دیدار برگزار می شود که در مهمترین آن دو تیم مهرام و نفت برابر هم قرار می گیرند.

این دیدار در شرایطی برگزار می شود که در مرحله رفت آبادانی ها موفق به کسب پیروزی شدند. آنها امروز هم به لطف یک امتیاز بیشتر بالاتر از مهرام و در رده پنجم قرار دارند. با این اوصاف احتمال اینکه نفت حتی در صورت باخت رده فعلی را از دست بدهد، کم است با این حال کسب امتیاز کامل از دیدار فردا، خواست مهرام است.

گرگانی ها هم در این هفته از رقابت ها میزبان مس رفسنجان هستند. آنها در شرایطی این دیدار را برگزار می کنند که صدرنشینی شان قطعی است.

برنامه کامل دیدارهای هفته هفته بیست و دوم (یازدهم و پایانی مرحله برگشت) لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

* شهرداری گرگان - مس رفسنجان
* صنایع هرمزگان - نبوغ اراک
* مس کرمان - کاله مازندران
* توفارقان آذرشهر - رعد پدافند هوایی
* آویژه صنعت مشهد - ذوب آهن اصفهان
* مهرام تهران - نفت تهران

جدول رده بندی رقابت های باشگاهی بسکتبال پیش از برگزاری دیدارهای هفته بیست و دوم (یازدهم مرحله برگشت) به این شرح است:

پایان مرحله مقدماتی با صدرنشینی یک تیم/ نفت و مهرام در بازی مهم

کد مطلب 5694651

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