اعزام ۴ تیم از هلال احمر زنجان برای امدادرسانی به زلزله زدگان خوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم موسوی روز یکشنبه افزود: از این استان سه تیم واکنش سریع و یک تیم آنست (سگ های زنده یاب)، متشکل از ۱۸ نفر از امدادگران و نجاتگران به شهرستان خوی اعزام شدند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این تیم های عملیاتی، یک محموله امدادی شامل ۴۰۰ دستگاه چادر نیز به شهرستان زلزله زده خوی ارسال شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: سه دستگاه خودوری کمک دار سبک، یک دستگاه خودروی آنست و یک دستگاه تریلی نیز به منطقه زلزله زده خوی ارسال شده است.

موسوی اظهارداشت: هم اکنون همه شعب و پایگاه های امداد و نجات استان زنجان در آماده باش کامل قرار دارند.

گفتنی است، ساعت ۲۱:۴۴ هشتم بهمن‌ماه زمین‌لرزه‌ای با قدرت ۵.۹ ریشتر خوی را لرزاند.