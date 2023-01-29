مهلت مجدد ثبت نام در پنجاهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار می شود.

فرصت ثبت نام در این آزمون از ۱۰ تا ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ بود که بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی این فرصت مجدد تمدید شد.

داوطلبان شرکت در پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی که تاکنون نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نکرده اند می توانند از امروز ۹ بهمن تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

ضوابط و شرایط و نحوه برگزاری آزمون

الف: شرایط عمومی: داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که دارای شرایط عمومی زیر در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شغلی باشند:

۱. برخورداری از سلامت و توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر

۲. واجد کلیه شرایط عمومی متداول در آزمونهای مختلف کشور

۳. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مندرج در قانون اساسی

۴. پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران

۵. عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه های محارب و ملحد و هواداری از آنها

۶. نداشتن سوء پیشینه کیفری

۷. عدم اشتهار به فساد اخلاقی

۸. تأیید صلاحیت عمومی طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی

ب: شرایط اختصاصی

الف ) دارا بودن مدرک فراغت از تحصیل در رشته پزشکی عمومی یا دانشجویان سال آخر پزشکی عمومی مشروط بر اینکه تا تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ فارغ التحصیل شده و مشمول یکی از بندهای ذیل باشند:

بند ۱: کلیه مشمولین آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهدا شت، درمان و آموزش پزشکی مجاز هستند، فقط در یک نوبت و حداکثر تا ۲ سال پس از فراغت از تحصیل با رعایت مفاد مندرج در آئین نامه مذکور شرکت کنند. آیین نامه در این لینک http://gta.behdasht.gov.ir قابل مشاهده است.

بند ۲: یک درصد رتبه اول (صدک ۹۹ تا ۱۰۰) یک درصد رتبه دوم (صدک ۹۸ تا ۹۹) و یک درصد رتبه سوم (صدک ۹۷ تا ۹۸) دانشگاه های علوم پزشکی می توانند قبل از انجام خدمات قانونی با رعایت مقررات مربوطه در آزمون پذیرش دستیار شرکت کنند.

بند ۳: مطابق موضوع ۱۳ رای صادره در نود و سومین نشست شورای آموزش پزشکی به دانشجویان دارای مدال نقره المپیاد دانشجویی کشوری اجازه داده می شود یکبار در آزمون پذیرش دستیاری قبل از شروع طرح شرکت کنند.

بند ۴: به استناد قانون تسهیل ازدواج جوانان،پزشکان عمومی متأهل (با تاریخ عقد دائم قبل از فراغت از تحصیل)، صرفا برای یک بار و با رعایت موارد ذیل، قبل از شروع به خدمت نظام وظیفه و خدمات لایحه طرح نیروی انسانی مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی هستند. (ترخیص مشمولان خدمت نظام وظیفه مندرج در این تبصره برعهده وزارت بهداشت نیست):

۱: دانشجویان پزشکی عمومی متأهل (اعم از خانم و آقا ) که حداقل تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ مشغول به تحصیل بوده و حداکثر تا پایان ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ فارغ التحصیل می شوند.

۲: کلیه فارغ التحصیلان پزشکی عمومی متأهل (با تاریخ عقد دائم قبل از فراغت از تحصیل)، که تاریخ فارغ التحصیلی ایشان از ۲۰ دی ۱۴۰۰ تا ۲۰ دی ۱۴۰۱ است.

توجه:صحت مدارک تاهل بعد از ثبت نام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ب) داشتن کارت پایان خدمت نظام و یفه یا معافیت برای آقایان

تبصره ۱: آن دسته از داوطلبان فارغ التحصیل که کارت پایان خدمت داشته و دارای کسر از خدمت به هر دلیلی هستند باید از اداره طرح خدمات نیروی انسانی، مدرک معافیت از طرح خود را دریافت، اسکن و ارسال کنند.

تبصره ۲: آن دسته از داوطلبان فارغ التحصیل که خدمت نظام وظیفه خود را شروع نکرده اند در صورتی می توانند در آزمون شرکت کنند که تا تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ معافیت تحصیلی از نظام وظیفه داشته باشد. لذا الزامی است گواهی مبتنی بر تاریخ فارغ التحصیلی در زمان ثبت نام اسکن و بارگذاری شود (در غیر اینصورت ثبت نام ابطال خواهد شد و کارت ورود به جلسه آزمون برای افراد صادر نخواهد شد).

تبصره ۳: کلمه معافیت به مفهوم معافیت دایم است و داوطلبان دارای معافیت موقت پزشکی و یا کفالت با مسئولیت خود می توانند در آزمون پذیرش دستیار شرکت کنند. بدیهی است در صورت فراخوانده شدن به انجام خدمت نظام وظیفه، وزارت بهداشت هیچگونه تعهدی برای ترخیص آنان بعهده نخواهد داشت و طبق مقررات با اینگونه افراد برخورد خواهد شد.

ج) داشتن گواهی قبولی در آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پز شکی عمومی (مختص فارغ التحصیلان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ و بعد از آن)

توجه: ارائه این مدرک در زمان ثبت نام الزامی است و چنانچه بعد از پذیرش مشخص شود داوطلب فاقد این مدرک است قبولی داوطلب ملغی اعلام می شود.

د) ارائه معافیت از خدمات قانونی و یا گواهی اتمام خدمات قانونی (خدمت نظام وظیفه عمومی، خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، پیام آوران بهداشت ) تا تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ به استثناء تبصره های ذیل:

تبصره: مشمولین کمیسیون موضوع مواد ۲ و ۳ آئین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۶ در خصوص تسهیلات اعطایی به استعدادهای درخشان.

تبصره: فارغ التحصیلان رشته پزشکی در حال خدمت نظام وظیفه عمومی (وزارت بهداشت هیچگونه مسئولیتی در قبال ترخیص این دسته از داوطلبان بر عهده ندارد)

تبصره: داوطلبان ذکور دارای گواهی اتمام خدمات قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و یا معافیت از آن می توانند با رعایت قوانین نظام وظیفه در آزمون این دوره شرکت کنند. در صورت عدم رعایت مفاد مقررات مذکور داوطلب مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان شناخته می شود.

*مدارک مربوطه اعم از شروع خدمت نظام وظیفه و یا معافیت از خدمت نظام وظیفه ( در صورت داشتن گواهی اتمام خدمات قانونی و یا معافیت از آن) باید در زمان ثبت نام اسکن و ارسال شود.

تبصره: فارغ التحصیلان رشته پزشکی مشمول کمیسیون بند (ج) موضوع مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان.

تبصره: بانوان متأهل مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که قبل از اول آذر ۱۳۸۰ فارغ التحصیل شده اند، بدون نیاز به ارائه نامه عدم نیاز از دانشگاه علوم پزشکی محل سکونت بعنوان مازاد بر نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از انجام خدمات موضوع قانون پزشکان و پیراپزشکان معاف شناخته می شوند.

هـ) عدم اشتغال به تحصیل داوطلب در یکی از رشته های تخصصی پزشکی، PhD، کارشناسی ارشد و همچنین نداشتن مدرک تخصصی پزشکی بالینی

و) سلامت جسمی و روانی متناسب با رشته انتخابی و فقدان نقص عضو و یا بیماری مؤثر حرفه ای بر حسب رشته.

تبصره: در صورتی که داوطلب بدون توجه داشتن به نقص عضو مؤثر حرفه ای که مانع از تحصیل و یا انجام خدمات بعد از فراغت تحصیل شود، در ر شته ای پذیرفته شود ولی توسط گروه آموزشی به دلیل این نقص عضو مجاز به شروع آموزش شناخته نشود، امکان تغییر رشته توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مقدور نیست و اعتراضی پذیرفته نمی شود.

ز) داوطلبانی که در استخدام وزارتخانه ها، نهادها و سازمانها هستند باید نامه ای از بالاترین مقام مسئول سازمان متبوع خود مبنی بر موافقت بی قید و شرط با ادامه تحصیل ایشان در دوره دستیاری را دریافت و به دانشگاه محل قبولی ارائه کنند.

داوطلب باید علاوه بر انتخاب گزینه مربوطه در فرم ثبت نام، نسبت به بارگذاری تصویر اسکن شده حکم کارگزینی و فرم پیوست اقدام کند. تعهدات این افراد به سازمان محل اشتغال، براساس ضوابط همان سازمان خواهد بود.

پذیرفته شدگانی که در استخدام وزارتخانه ها، نهادها و سازمانها هستند، موظفند تا حکم مأموریت آموزشی با امضای بالاترین مقام دستگاه را جهت شروع دوره دستیاری ارائه دهند.

کارکنان قبل از ثبت نام و شرکت در آزمون های سراسری، در خصوص شرایط ادامه تحصیل و نحوه اعمال مدرک تحصیلی بالاتر، اطلاعات لازم را کسب و مجوزهای لازم را اخذ کنند.

ح) افرادی که با استفاده از سهمیه بومی مناطق محروم در دوره پزشکی عمومی پذیرفته شده اند، مطابق قانون برقراری عدالت آموزشی، صرفا در صورت گذراندن حداقل نیمی از مدت تعهدات خود مجاز به شرکت در آزمون مقطع بالاتر خواهند بود.

تبصره : افرادی که با استفاده از سهمیه بومی مناطق محروم در دوره پزشکی عمومی پذیرفته شده اند و حائز شرایط آیین نامه استعداد درخشان هستند، صرفا در همان سال فارغ التحصیلی مجازند در آزمون دستیاری تخصصی در رشته های مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی محل تعهد شرکت کنند و در صورت قبولی، مجموع تعهدات دو مقطع را پس از فارغ التحصیلی در محل تعهد خدمت سپری کنند.