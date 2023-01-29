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۹ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۲۷

رئیس سازمان اورژانس کشور خبر داد

استقرار اتوبوس آمبولانس‌های اورژانس در مناطق زلزله زده

استقرار اتوبوس آمبولانس‌های اورژانس در مناطق زلزله زده

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در مناطق زلزله زده شهرستان خوی مشکل درمانی وجود ندارد و اتوبوس آمبولانس‌های اورژانس در مناطق زلزله زده مستقر شد.

به گزارش خبرنگار مهر جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در شبکه خبر با اشاره به زلزله شب گذشته شهرستان خوی اظهار داشت: پس از وقوع زلزله تمام مصدومان به بیمارستان‌های شهرهای تبریز، ارومیه، سلماس و مرند انتقال پیدا کردند و مراحل درمانی همه مصدومان طی شد.

وی با بیان اینکه تا کنون برای ۱۰ نفر از مصدومان عمل جراحی انجام شده است توضیح داد: همه اقدامات درمانی انجام شده است و زلزله زدگان مشکلی در خصوص مسایل بهداشتی و درمانی ندارند.

میعادفر تاکید کرد: درحال حاضر ۵ دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۸ دستگاه آمبولانس در منطقه مستقر هستند تا در صورت نیاز به هموطنان خدمت‌رسانی کنند. با توجه به سرمای هوا موضوع اسکان اضطراری نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان اورژانس کشور خاطر نشان کرد: زلزله خوی ۳ فوتی و ۸۱۶ مصدوم داشته است. ۶۰ نفر هم‌اکنون در بیمارستان بستری هستند.

کد مطلب 5694790

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