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۹ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۴۵

مدیرکل دامپزشکی گلستان خبرداد؛

۲ قاره آسیا و آمریکای شمالی مقصد صادرات محصولات لبنی گلستان

۲ قاره آسیا و آمریکای شمالی مقصد صادرات محصولات لبنی گلستان

گرگان- مدیرکل دامپزشکی گلستان گفت: مقصد صادرات محصولات لبنی گلستان به دو قاره آسیا و آمریکای شمالی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاووسی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از یک واحد لبنی در گرگان اظهارکرد: از ابتدای امسال ۹۰۳ تن و ۷۰۷ کیلوگرم از محصولات لبنی از یک واحد تولیدی دارای کد آی آر صادرات استان به کشورهای ارمنستان، روسیه، ترکمنستان، کانادا، آذربایجان، قزاقستان و ازبکستان انجام شده است.

به گفته مدیرکل دامپزشکی گلستان این درحالی است در مدت مشابه سال قبل میزان صادرات محصولات لبنی استان ۵۴۲ تن و ۳۷۹ کیلوگرم پنیر به مقصد کشورهای اوراسیا شامل آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، ارمنستان، گرجستان و عراق بوده است.

کاووسی افزود: در بهار سال آینده هم یک واحد لبنی دیگر شرایط صادرات به کشور روسیه را پیدا خواهد کرد و مجموع واحدهای صادرکننده محصولات لبنی استان به کشورهای روسیه و به دنبال آن اوراسیا به عدد دو خواهد رسید.

به گفته وی شیر خام تولید شده از سوی دامداران گلستان با مجوز دامپزشکی توسط ۲۹ مرکز جمع‌آوری شیر و از سوی ۱۴ کارخانه لبنی خریداری و فرآوری می شود.

بر اساس آمار و اطلاعات اداره کل دامپزشکی استان، تولیدات حوزه دام و طیور در گلستان اکنون مقصد ۲۰ کشور از قاره‌های آسیا، اروپا و آمریکا شامل عراق، کامبوج، هنگ‌کنگ، قرقیزستان، ویتنام، افغانستان، امارات، سوریه، مکزیک، کانادا، تایوان، سنگاپور، قطر، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان، روسیه، چین، مالزی و عمان است.

کد مطلب 5695066

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    نظرات

    • نیما ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۰
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      بسیار ممنون از اطلاعات خوبتون . توی سایت ویکیدا هم اطلاعات خوبی درباره قاره آمریکا گذاشتن که میتونید استفاده کنید

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