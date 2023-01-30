داشتن کروموزوم اضافی آسیب زاست

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که خطر لخته شدن خون در سیاهرگ‌های عمقی یا ریه در افراد مبتلا به بیماری ژنتیکی معروف به «آنیوپلوئیدی کروموزوم جنسی اضافی» چهار یا پنج برابر بیشتر از حد معمول است.

«متیو اوتجنز»، یکی از نویسندگان این مطالعه از مؤسسه اوتیسم و پزشکی تکاملی پنسیلوانیا، گفت: «یک کروموزوم X یا Y اضافی بیشتر از آن چیزی است که بسیاری فکر می کنند، اما اغلب مورد توجه بالینی قرار نمی گیرد.»

لخته‌های خون ورید عمقی و آن‌هایی که در ریه (آمبولی‌های ریوی) هستند، انواعی از ترومبوآمبولی‌های وریدی (VTE) را تشکیل می دهند. این عارضه اغلب برای بیماران تحت مراقبت های ویژه و مبتلایان به سرطان یا کووید ۱۹ رخ می دهد.

به گفته محققان، VTE یک بیماری تهدید کننده جان است، اما قابل پیشگیری است. شناسایی افراد در معرض خطر بالای VTE برای به حداقل رساندن بیماری و مرگ زودهنگام مهم است.

برای این مطالعه، محققان داده‌های سوابق سلامت ژنتیکی و الکترونیکی بیش از ۶۴۲۰۰۰ نفر را تجزیه و تحلیل کردند.

از هر ۵۰۰ بیمار، ۱ نفر یک کروموزوم X یا Y اضافی در ژنوم خود داشت که آنها را در معرض خطر لخته شدن خون قرار می داد. زنان معمولاً XX هستند. مردان معمولاً XY هستند.

از دست دادن یک کروموزوم X یا Y که به عنوان "سندرم ترنر" شناخته می شود، به نظر نمی رسد با خطر بالاتر لخته شدن خون همراه باشد.

نویسندگان مطالعه گفتند که تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز است.