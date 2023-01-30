حساسیت خدمت رسانی انتظامی چند برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان، در آئین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه حساسیت انجام مأموریت در انتظامی خاص است گفت: این حساسیت دلایل مختلف دارد و به واسطه این دلایل هم نیازمند ویژگی‌هایی است.

وی ادامه داد: شیوه‌های جدید دشمن در جنگ ترکیبی و هیبریدی دلایلی است که ما بدانیم حساسیت خدمت انتظامی چند صددان شده است.

رادان اظهار کرد: همواره به دشمن و حریف خود گفته‌ایم امروز آماده‌تر از دیروز هستیم و این اصلی فراموش نشدنی است و در هل توطئه و فتنه‌ای آنچه نصیب دشمن شد یاس، ناامیدی و بی آبرویی بود.

فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه خدمت به مردم باید وجود داشته باشد گفت: خدمت به مردم منجر به رضایت خداوند می‌شود.

سردار رادان تصریح کرد: تهران نقطه هدف اصلی دشمن است و هر اقدامی در تهران انجام شود می‌تواند الگوساز سایر نقاط کشور باشد و بر همین اساس فرمانده‌ای باید برای تهران انتخاب شود که دارای ویژگی‌های منحصر به فرد باشد.

وی با بیان اینکه اقتدار جز لاینفک مأموریت ما در انتظامی است، گفت: مهربانی و رأفت در بخش دیگری معنا پیدا می‌کند و سردار رحیمی در طول مدت خدمتش به خوبی عمل کرد و تهران در تمام اتفاقات سال‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ نمره قبولی دریافت کرد.

سردار رادان گفت: باید آماده باشیم که اگر حریف خواست دوباره اقدامی انجام دهد، بداند که شرمندگی برایش باقی خواهند ماند.

فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه من می‌توانم به خوبی درک کنم که خدمت در تهران چه میزان سخت است، اظهار کرد: ۶ سال زمان زیادی است و سردار رحیمی جز فرماندهان موفق بود و پس از سردار رحیمی فردی نام آشنا، از میان پرسنل تهران بزرگ و آشنا به حساسیت و حریف تهران بزرگ انتخاب شد.

وی با بیان اینکه فرمانده جدید انتظامی تهران بزرگ باید مسیری جهشی داشته باشد، گفت: سردار محمدیان باید در جهت تأمین امنیت، حفظ آرامش مردم و انجام اقدامات پیش دستانه کند.

سردار رادان تصریح کرد: سردار رحیمی از امروز تصدی پلیس امنیت اقتصادی را بر عهده می‌گیرد.