پوشش ۷۰ درصدی ۵۹ خدمت بیمه ای به دانش آموزان استثنایی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید طریفی حسینی، روز دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه تعداد دانش آموزان استثنایی ۸۰۸۵۲ نفر بوده است که امروز به بیش از ۸۲ هزار نفر رسیدهاند، افزود: تلاش کردیم در مناطق صعب العبور دانش آموزان استثنایی در کنار دانش آموزان عادی به تحصیل بپردازند.
وی با بیان اینکه حدود صد و پنج مرکز را به واسطه ماموریتهایی که به مراکز داده شده توانستیم راه اندازی کنیم، گفت: در هر منطقهای که یک مرکز ویژه یادگیری نداشتیم؛ این مراکز ایجاد خواهد شد و قرار شد این مراکز مراکز جامع یادگیری لقب بگیرند که اختلال یادگیری و سنجش بدو ورود را داریم. همچنین انواع سنجشها که در زمینه هوش و یادگیری این دانش آموزان است انجام خواهد شد.
طریفی حسینی با اشاره به خدمات غربالگری و سنجش سازمان آموزش و پرورش استثنایی، افزود: از سال آینده برای تمامی کودکان از بدو تولد همه سنجشهای سلامتی و هوش را با همکاری سازمان تعلیم و تربیت کودک انجام خواهیم داد.
وی با بیان اینکه خدمات و امکانات جدید احداث را در دهه فجر خواهیم داشت، گفت: اتاقهای بازی، چمنهای مصنوعی و ۳۵ فضای ورزشی درون مدرسهای در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید. ۱۵ اتاق تاریک برای دانش آموزان مبتلا به اوتیسم یا دانش آموزان نابینا ایجاد کردیم. حدود صد کلاس درس را برای دانش آموزان کم برخورد ایجاد کردیم. صد و دو عنوان کتاب درسی با خطوط بریل مناسب سازی شده است و ۳۸ هزار کتاب درشت خط را برای دانش آموزان کم بینا در نظر گرفتیم.
طرفی حسینی افزود: علاوه بر مراکزی که به صورت موقت در تابستانها دایر میشود به برخی مراکز هم به صورت موقت مجوز خواهیم داد که کودکانی که از فرآیند سنجش و غربالگری باز میمانند؛ سال آینده در تابستان مشکلی برای سنجش و غربالگری نداشته باشند. تمام کودکانی که سال آینده در مهرماه یعنی مهر ۱۴۰۲ در کلاس اول ابتدایی شرکت میکنند؛ باید از امروز اقدامات خود برای سنجش و غربالگری را انجام دهند و انتظار ما این است که خانوادهها سنجش فرزندانشان را به سال آینده موکول نکنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از کودکان در برخی از مدارس پیش دبستانی ثبت نام خود را انجام داده اند، گفت: حدود ۶۰۰ هزار دانش آموز داریم که در سامانه سیدا کار ثبت نام خود را در پیش دبستانی انجام دادند و با هماهنگیهایی که انجام شده، مدیران مراکز پیش دبستانی اطلاع رسانی کنند و نوبت دهی را انجام دهند. توصیه ما این است که برای خانوادههایی که ابزار لازم و گوشیهای هوشمند ندارند مدارس و مراکز پیش دبستانی اقدامات اطلاع رسانی را انجام دهند و خودشان نیز ثبت نامهای لازم را برای سنجش به صورت رایگان انجام دهند تا خانوادهها برای ثبت نام نیازی به کافی نت نداشته باشد. فرآیند ثبت نام بسیار ساده است و تنها از طریق یک گوشی هوشمند و به صورت الکترونیک میتوانند کار خود را انجام دهند.
طرفی حسینی ادامه داد: در حال حاضر سامانه فعال است و هر کس که کودک ۴ سال به بالا داشته باشد میتواند مشخصات فرزند خود را در سامانه اعمال کند.
وی در خصوص استخدام معلولان گفت: قانون حمایت از حقوق معلولان تکالیف دستگاهها را مشخص کرده است. ما وظیفه داریم که آموزش و پرورش با کیفیت عادلانه در دسترس را برای همه دانشآموزان استثنایی فراهم کنیم که مشغول انجام این وظیفه هستیم. برای اشتغال معلولین هم ۳ درصد از سهمیه استخدامی در هر آزمون استخدامی متعلق به داوطلبان معلول در نظر گرفته شده است. در سازمان آموزش و پرورش استثنایی هم به اندازه خود افراد علاقه مند میتوانند وارد فرآیند ارزیابی شوند و افرادی که ویژگیها و صلاحیتهای تخصصی و شایستگیهای لازم برای معلم شدن را داشته باشند میتوانند معلم شوند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی افزود: قرار هم نیست که همه افراد دارای معلولیت تنها در آموزش و پرورش استثنایی به کار گرفته شوند. این افراد در بخشهای مختلف وزارت آموزش و پرورش میتوانند وارد کار شوند مشکلی هم برای جذب این افراد نداریم. در بسیاری از مدارس خاص این افراد استخدام شده اند؛ مثلاً در مدارس نابینایان از افراد نابینا به عنوان معلم استفاده میشود یا در مدارس ناشنوایان یا در مدرسه ویژه دانش آموزان جسمی حرکتی از مددجویان خاص خود استفاده میکنیم. این افراد برای قبولی تنها باید در آزمونهای مورد نیاز شرکت کرده و صلاحیتهای لازم را داشته باشند.
طرفی حسینی با اشاره به برنامه تحولی جدید وزارت آموزش و پرورش در ثبت نام و سنجش دانش آموزان پیش از ورود به مدرسه گفت: امیدواریم بتوانیم با بهترین شکل دوره گذار را انجام دهیم و با کمترین دردسر طرح و برنامه مد نظر خود را داشته باشیم. خانوادهها میتوانند فرزندانشان را با آغاز سن چهار سالگی به پایگاههای دائمی ما بیاورند و همانند مراجعه به پایگاههای وزارت بهداشت برای انجام واکسیناسیون موضوع غربالگری و سنجش کودکان شأن نیز انجام شود.
وی به موضوع ساماندهی نیروی انسانی سازمان آموزش و پرورش استثنایی هم اشاره کرد و گفت: ما همواره با مشکل سنجش دانش آموزان مواجه بودیم و برخی از خانوادهها دانش آموزان خود را با تأخیر به مراکز آورده و سنجش را به روزهای آخر موکول میکردند که همین امر منجر به تأخیر در سنجش حتی تا آذرماه میشد که موجب اخلال در امر آموزش و به کارگیری نیروهای فعال به جامانده در مراکز سنجش میشد.
طرفی حسینی با اشاره به توسعه عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر گفت: در تلاشیم امکان حضور دانشآموزان خاص در مدارس را فراهم و بیشترین تعداد دانش آموزان را در مدارس ثبت نام کنیم. سال گذشته ۸۰ هزار و ۸۵۷ نفر در مدارس خاص استثنایی تحصیل میکردند که امسال ۸۲ هزار و ۸۲۷ نفر ثبت نام کردند در حقیقت با افزایش ۲.۵ درصدی دانشآموزان را شاهد بودیم. بخشنامهای ارسال کردیم که بر اساس آن کودکانی که در مناطق محروم و کمتر برخوردار حضور داشته و به مدارس استثنایی دسترسی ندارند از برنامههای آموزشی ویژه بهرهمند شود. در همین راستا ۴۰ فضای آموزشی و ۱۰۵ مرکز آموزش و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری به مجموعههای سازمان آموزش و پرورش استثنایی اضافه شده است.
وی با اشاره به اینکه ۱۰۰ کلاس درس در استانهای کم برخوردار هوشمندسازی شد، گفت: در طرح جبران تثبیت یادگیری که در تابستان جاری برگزار شد حدود ۹۳۰۰ دانش آموز شرکت کردند و ۹۰۰۰ نفر در پایگاههای اوقات فراغت تابستان حضور داشتند. در حدود ۳۵ مدرسه دوره متوسطه دوم در کاردانش راه اندازی کردیم و ۲۳ رشته محل جدید را در مدارسمان ایجاد کردیم.
نظر شما