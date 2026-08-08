فروش ۴۴ میلیاردی سینما در دومین هفته‌ مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سینماشهر، بیستمین هفته از سال جاری در حالی سپری شد که در بازه زمانی شنبه ۱۰ مرداد تا پایان روز جمعه ۱۶ مرداد سینماهای سراسر کشور با توجه به فرارسیدن ایام اربعین حسینی و تعطیلی سالن‌ها از ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۱۲ مرداد تا صبح چهارشنبه ۱۴ مرداد میزبان ۲۹۰ هزار و ۶۲۸ مخاطب شدند و گیشه سالن‌ها نیز به فروشی معادل ۴۴ میلیارد و ۴۲۷ میلیون تومان رسیدند.

پردیس سینمایی کوروش با ۱۸ هزار و ۲۶۹ مخاطب، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۱۵ هزار و ۲۲۵ مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با ۹ هزار و ۶۲ مخاطب، پردیس سینمایی آزادی با ۷ هزار و ۸۴۹ مخاطب و پردیس سینمایی اکومال کرج با ۷ هزار و ۳۰۶ مخاطب در رتبه‌های اول تا پنجم سینماها در هفته گذشته قرار گرفتند.

همچنین فیلم‌های سینمایی «زنده‌شور» ساخته کاظم دانشی با ۱۲۸ هزار و ۵۰۱ مخاطب، «استخر» به کارگردانی سروش صحت با ۱۱۱ هزار و ۲۶۸ مخاطب، «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» به کارگردانی بهمن گودرزی با ۱۸ هزار و ۵۴ مخاطب، «لباس شخصی» به کارگردانی هادی نائیجی با ۶ هزار و ۹۶۰ مخاطب و «آنتیک» نیز با ۵ هزار و ۳۶۳ مخاطب ۵ فیلم برتر هفته گذشته بودند.