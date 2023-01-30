ایران سالانه به ۱۰ میلیون متر مکعب واردات چوب نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی نوبخت رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اولادزیمیر کوچ معاون وزارت جنگلداری بلاروس در محل این سازمان دیدار و گفت و گو کرد. نوبخت در ابتدای نشست با اشاره به ارسال بذرهای درختان شما به کشورهای اروپایی گفت: طی توافق‌های انجام شده بین ایران و دو کشور دانمارک و آلمان، بذر درختان جنگل‌های شمال به این دو کشور در حال ارسال است.

وی در جمع هیأت بلاروس افزود: در ایران ۸ هزار و ۴۳۸ گونه گیاهی وجود دارد؛ اما با این سطح از جنگل کمبودهایی در تأمین چوب مورد نیاز بازار داخل داریم.

او با بیان اینکه در حال حاضر ۴ معاونت جنگل، حفاظت زمین، آبخیز و مراتع و شورای عالی متشکل از افراد متخصص در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران فعالیت دارند، ادامه داد: ایران دارای مساحت ۱۶۵ میلیون هکتاری است که از این میزان ۱۳۵ میلیون هکتار آن را مراتع تشکیل می‌دهند. این وسعت زیاد سبب شده تا ایران دارای ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم جهانی باشد و هر سال ۴ فصل در کشور ما تجربه می‌شود.

امکان تأمین چوب مورد نیاز ایران

در ادامه معاون وزیر جنگلداری بلاروس به سخن پرداخت و گفت: وسعت بلاروس کمتر از ایران است اما ۴۰ درصد این کشور معادل ۱۰ میلیون هکتار تحت پوشش جنگل است.

اولادزیمیر کرچ افزود: دو میلیارد متر مکعب ذخیره الوار و چوب داریم که برای هر نفر حدود ۲۰۰ متر مکعب می‌شود. از این رو بلاروس در بین کشورهای اروپایی پیشرو در منابع طبیعی و جنگلی است.

وی تصریح کرد: در کنار قطع درختان برای مصارف صنعتی سالانه احیا جنگل‌ها و جایگزین کردن درختان قطع شده انجام می‌شود به طوری که هر سال ۵۰۰ میلیون متر مکعب به کاشت نهال اختصاص می‌یابد.

او تاکید کرد: در این باره تمرکز وزارت جنگلداری بلاروس روی کاشت درختان ریشه دار است.

کرچ با بیان اینکه این کشور سالانه ۳۰ میلیون متر مکعب برداشت چوب دارد، گفت: سیاست دولت بلاروس صادرات محصول نهایی از خمیر کاغذ تا مبل است.

معاون وزیر جنگلداری بلاروس اظهار کرد: سعی داریم همکاری مشترک در زمینه تبادل تجاری از جمله در زمینه چوب بین دو کشور شکل گیرد. در این باره می‌توانیم منابع مازاد بازار داخل خود را به ایران صادر کنیم.

آفات و نگرانی ایران از واردات چوب

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران در ادامه بحث همکاری دوجانبه عنوان کرد: ما در حوزه واردات نگران انتقال آفات و بیمارهای درختی از طریق واردات الوار و چوب هستیم که تهدیدی برای پوشش گیاهی ما محسوب می‌شود.

نوبخت گفت: ایران به ۱۶ میلیون متر مکعب چوب نیاز دارد اما در حال حاضر به دلیل کمبود چوب صنایع ما با ۵.۵ تا ۶ میلیون متر مکعب چوب فعالیت دارند. بنابراین برای تأمین نیازمندی بازار کشورمان نیاز به واردات ۱۰ میلیون متر مکعب چوب داریم؛ اما موضوع قرنطینه به دلیل انتقال آفات را نیز درنظر داریم.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه ۶ سال است برداشت از جنگل‌ها در ایران ممنوع شده است اضافه کرد: در حوزه تأمین چوب مورد نیاز صنایع با روسیه مذاکراتی انجام شده و به توافقاتی رسیده ایم اما کل نیاز ایران را تأمین نمی‌کند.

وی توضیح داد: ایران در منطقه خشک کره زمین قرار دارد و جنگل‌های تجاری این کشور با سطح پوششی دو میلیون و ۴ هزار هکتار، در مناطق شمالی ایران قرار داشته که به دلیل حفظ اکولوژی ایران، وجود آنها حیاتی بوده از این رو حدود ۶ سال است که برداشت از آنها ممنوع شده است.

وی گفت: نیازمندی صنایع داخلی ایران یا باید در قالب زراعت چوب تولید شود یا واردات داشته باشیم.

همکاری دوجانبه برای تبادل اطلاعات

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به برنامه دولت به کاشت یک میلیارد نهال طی ۴ سال عنوان کرد: ایران و بلاروس در این زمینه می‌توانند با یکدیگر همکاری و تبادل اطلاعات داشته باشند. همچنین ایران از تجربه کارشناسان بلاروس در حوزه مبارزه با آفات استقبال می‌کند. این مهم زمانی محقق می‌شود که طرفین به توافق رسیده و تفاهمنامه داشته باشند.

در پایان معاون وزیر جنگلداری بلاروس از طرف ایرانی دعوت به بازدید از مناطق جنگلی بلاروس کرد تا دو طرف با آگاهی کامل‌تر بتوانند همکاری دوجانبه خود را در حوزه جنگلداری و تأمین چوب آغاز کنند.