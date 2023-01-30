صادرات ۴۸۰هزار تن گوگرد به شرق آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ علی احمدی گفت: شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های گاز و محصولات جانبی در ایران و خاورمیانه است و تولید گاز این مجموعه از ۱۳ پالایشگاه اکنون روزانه بیش از ۵۷۰ میلیون مترمکعب گاز است.

تولید روزانه ۱۶ میلیون مترمکعب گاز بیش از تعهد

وی با بیان اینکه با تلاش کارکنان این مجتمع گازی توانستیم در ۹ ماهه امسال، ۲.۶ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش تولید داشته باشیم، افزود: این گاز فرآورش شده برای مصرف تجاری، خانگی و صنایع عمده به خط سراسری تزریق می‌شود، همچنین تأمین‌کننده خوراک شرکت‌های پتروشیمی بوشهر، پتروپالایش کنگان و پتروشیمی پارس است، افزون بر این تأمین‌کننده کمبود خوراک پالایشگاه فجر جم تا ۴۰ میلیون مترمکعب در روز هستیم.

تولید بیش از ۱۸۶ میلیون بشکه میعانات گازی تا پایان آذرماه

رئیس امور هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به اینکه این مجموعه همچنین بزرگ‌ترین تولیدکنندگان میعانات گازی در خاورمیانه است و روزانه بیش از ۷۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در این ۱۳ پالایشگاه تولید می‌شود، گفت: در ۹ ماه امسال بیش از ۱۸۶ میلیون بشکه میعانات گازی در مجتمع گاز پارس جنوبی تولیدشده که نسبت به سال پیش افزایش قابل توجهی داشته است و شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی برزویه و مقاصدی که در مرکز ایران است از منابع و محل مصرف این میعانات بهره می‌برند که از طریق تانکر بارگیری می‌شود.

تولید روزانه بیش از ۱۵ هزار تن اتان

احمدی با تأکید بر اینکه هیچ محدودتی بابت صادرات و ارسال این محصولات در ۹ سال ۱۴۰۱ نبوده است، افزود: یکی دیگر از محصولات راهبردی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی اتان است و ظرفیت تولید روزانه ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن از این محصول در مجموعه ۱۳ پالایشگاه وجود دارد و به پتروشیمی‌های منطقه ارسال می‌شود و پتروشیمی‌های مروارید، کاویان و جم مصرف‌کننده‌های این محصول هستند.

افزایش ۲۵ درصدی تولیدگاز مایع

وی تصریح کرد: شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز مایع (ال‌پی‌جی) در ایران و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این محصول در خاورمیانه است که ظرفیت تولید روزانه بیش از ۲۲ هزار تن این محصول را دارد. این محصول توسط تانکرها و به‌صورت زمینی یا با کشتی به مقاصد شرق آسیا صادر می‌شود که در ۹ ماهه امسال، این مقدار تولید نسبت به زمان مشابه پارسال، ۲۵ درصد افزایش یافته که به‌دلیل افزایش صادرات ذخیره‌سازی در مخازن است.

صادرات بیش از ۴۸۰ هزار تن گوگرد به شرق آسیا

رئیس امور هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به تولید گوگرد در این مجتمع عظیم گازی گفت: اکنون ظرفیت تولید روزانه ۲ هزار و ۳۰۰ تن گوگرد در پارس جنوبی وجود دارد که در ۹ ماه سال ۱۴۰۱ در شرایط کاملاً ایمن و با رعایت مسائل محیط زیستی توانستیم بیش از ۴۸۰ هزار تن گوگرد را از این مجتمع به مقاصد شرق آسیا صادر کنیم.

احمدی بیان کرد: محصول مهم و قابل توجه دیگری که در سایت یک مجتمع تولید می‌شود، ماده بودارکننده است و ما تنها تولیدکننده این ماده در خاورمیانه هستیم که ظرفیت تولید ۵۰ تن در ماه را داریم و تولید آن تا پایان پاییز امسال، نسبت به مدت زمان مشابه پارسال، ۱۲ درصد افزایش یافته و در اختیار شرکت‌های داخلی و گاز استانی قرار گرفته است.

وی اعلام کرد: همه تلاش کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی این است که شرایط تولید پایدار و حداکثری و رضایت مردم را نگه دارند و برای رفاه مردم کشور و تأمین صنایع عمده و موارد دیگری مصرف، تلاش کنند.

رئیس امور هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در پایان تأکید کرد که این تلاش‌ها با مصرف بهینه انرژی سبب مدیریت مطلوب مصرف گاز در کشور می‌شود.