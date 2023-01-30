تیم منتخب کشتی آزاد ایران راهی کرواسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، اعضای تیم منتخب کشتی آزاد برای حضور در اولین تورنمنت رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۳ صبح امروز راهی کرواسی شدند. رقابت‌های رنکینگ کرواسی در رشته آزاد روزهای ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه در شهر زاگرب برگزار می‌شود.



ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:



۶۱ کیلوگرم: رضا اطری



۷۴ کیلوگرم: یونس امامی



۷۹ کیلوگرم: علی سواد کوهی



۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی



۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا



۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع



مربیان: احسان امینی و اباذر اسلامی