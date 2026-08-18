به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رجبی با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیتهای تاریخی و گردشگری همدان از برگزاری جشنواره عسل همراه با تور گردشگری در بلوار آیتالله نجفی در تاریخ ۲۹ مردادماه خبر داد و اظهار کرد: همزمان با این ایام فضاسازیهای محیطی متناسب با هفته همدان در سطح شهر انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه یکم شهریورماه برنامههای ویژهای برای این روز تدارک دیده شده است، افزود: در این روز آیین تجلیل از استاد جلیل رسولی چهره ماندگار خوشنویسی ایران و جهان اسلام در سالن شهید آوینی برگزار میشود و همایش «همدان؛ مرکز جهانی طب سینایی» نیز با حضور متخصصان برپا خواهد شد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان ادامه داد: ویژهبرنامه «از گنجیابی تا باستانشناسی» با هدف نمایش اشیای تاریخی کشفشده در سایت موزه میدان امام خمینی(ره) پذیرای عموم شهروندان خواهد بود و مسابقات شطرنج کلانشهرها نیز در همین روز به میزبانی همدان برگزار میشود.
وی در ادامه تشریح برنامهها گفت: دوم شهریورماه در سرای گلشن طرح «سفیر بازار همدان» آغاز میشود که شامل دورههای آموزشی علمی و عملی با محوریت تاریخ، معماری و شیوههای نوین روایتگری در بافت تاریخی بازار است که در ادامه با اجرای تورهای پیادهگردی، ظرفیتهای گردشگری بازار به علاقهمندان معرفی خواهد شد.
رجبی همچنین به برنامههای هنری و ادبی هفته همدان اشاره کرد و افزود: پنجم شهریورماه در فرهنگسرای پرواز، آیین رونمایی از کتاب «دالان» و تقدیر از برگزیدگان «گلگویش» برگزار میشود و برنامه «روایت همدان؛ شهر تاریخ» نیز در پاتوق هنرهای هگمتانه میزبان هنردوستان خواهد بود.
وی در خصوص سایر برنامههای این هفته گفت: اجرای جشنهای محلهمحور با هدف هویتبخشی به محلات و برگزاری تورهای همدانگردی ویژه شهروندان با محوریت بازدید از اماکن تاریخی در طول ایام هفته فرهنگی همدان در دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان ادامه داد: همچنین در هفتم شهریورماه جشن بزرگ روز همدان و هفته وحدت با حضور هنرمندان مطرح کشوری در پیادهراه میدان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد
وی بیان کرد: در روز ۱۲ شهریورماه آیین رونمایی از کتاب شیخ حسین انصاریان با موضوع شخصیت باباطاهر در محل آرامگاه این شاعر پرآوازه برگزار میشود.
رجبی در پایان تاکید کرد: هدف نهایی از اجرای این مجموعه برنامهها تقویت هویت شهری، معرفی ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی همدان و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت پرشور شهروندان در رویدادهای اجتماعی است.
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