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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

آغاز عملیات اجرایی طرح هادی و بهسازی در ۴۰ روستای بخش شراء همدان

آغاز عملیات اجرایی طرح هادی و بهسازی در ۴۰ روستای بخش شراء همدان

همدان- مدیر بنیاد مسکن همدان از آغاز عملیات اجرایی طرح هادی و بهسازی معابر در ۴۰ روستای بخش شراء شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داود سوری صبح سه شنبه در بازدید میدانی فرماندار همدان به همراه بخشدار شراء ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده اظهار کرد: عملیات اجرای طرح هادی و بهسازی معابر در ۴۰ روستای بخش شراء اعم از روستاهای بالای ۲۰ خانوار و زیر ۲۰ خانوار در دستور کار قرار گرفته و آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در روستاهای بالای ۲۰ خانوار فاز نخست بهسازی شامل جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت انجام شده است، افزود: در بخش عمده‌ای از این روستاها اجرای آسفالت فاز اول به پایان رسیده است.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان همدان در خصوص وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام خاطرنشان کرد: برای روستاهایی که فاز اول آن‌ها به دلیل محدودیت‌های اعتباری نیمه‌تمام باقی مانده بود در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اعتبارات لازم پیش‌بینی و مصوب شده است که با ابلاغ تخصیص این پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداری خواهند رسید.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت فاز دوم بهسازی در روستاهای پرجمعیت این بخش تصریح کرد: در تعدادی از روستاهای بزرگ فاز دوم بهسازی آغاز شده و در برخی دیگر به اتمام رسیده است و در مابقی روستاهای نیمه‌تمام نیز با تخصیص سهمیه قیر در سال جاری عملیات اجرایی فاز دوم تکمیل و تقدیم اهالی خواهد شد.

سوری در پایان تاکید کرد: تکمیل فاز دوم بهسازی معابر روستاهای «یکله»، «بوبوک‌آباد» و «یسرلو» که از روستاهای بزرگ و پرجمعیت بخش شراء محسوب می‌شوند هم‌اکنون به طور ویژه در دستور کار این بنیاد قرار دارد.

کد مطلب 6919895

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