به گزارش خبرنگار مهر سید علی مهاجر پیش از ظهر دوشنبه در ستاد خبری فجر گلستان اظهار کرد: تمرکز اصلی مدیران ارشد استان در دهه فجر مبتنی بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و بر زمین مانده از دولت‌های گذشته بوده و برنامه‌ای برای عددسازی و آمار نیست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان افزود: همت و تلاش مدیران آن است که از رفتارهای پوپولیستی و نمایشی پرهیز شود لذا به دنبال تکمیل پروژه‌ها و طرح‌های گذشتگان هستیم و رویکردی برای کلنگ زنی‌های جدید نداریم.

وی بیان کرد: هفت هزار برنامه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در دهه فجر پیش بینی شده که اجرای سرود هزار و ۳۵۷ نفری در شهرهای مختلف، برنامه گلبانگ انقلاب با حضور پنج هزار نفری دانش آموزان، تجمع یاوران انقلاب و ویژه برنامه رادیو انقلاب در مدارس از جمله برنامه‌های ترسیم شده در این ایام است.

مهاجر گفت: راه اندازی کاروان سلامت، کرسی‌های آزاد اندیشی، اهدای جهیزیه نوعروسان نیازمند، نصب پرچم بر سر درب خانواده‌های شهدا در گلستان از برنامه‌های حوزه اجتماعی در دهه فجر است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان افزود: برپایی جشنواره موسیقی فیلم و موسیقی، راه اندازی سینمای سیار، تجلیل از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب و دیدار با خانواده‌های شهدا از جمله طرح‌های پیش بینی شده در دهه فجر است.

مهاجر گفت: نقش آفرینی رسانه‌ها در جهاد تبیین قابل انکار نیست، باید تلاش کنیم با ایجاد همگرایی بین اصحاب رسانه و نخبگان در پی خلق امید و نشاط در جامعه باشیم.