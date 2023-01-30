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۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۴۸

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام:

۶۷ درصد تولیدات استان ایلام در حوزه اقتصاد نفتی است

۶۷ درصد تولیدات استان ایلام در حوزه اقتصاد نفتی است

ایلام-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام گفت: هم اکنون ۶۷ درصد تولیدات استان ایلام در حوزه اقتصاد نفتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، امین دوست محمدی ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان پالایشگاه گاز ایلام با اشاره به اینکه تفاهم‌نامه آموزش‌های کاربردی در حوزه نفت و گاز با تأمین تمهیدات از طرف سازمان با پالایشگاه گاز ایلام منعقد می‌شود، گفت: ۶۷ درصد تولید استان در حوزه اقتصاد نفتی است که به دلیل عدم فرآوری شدن آن در استان و به عبارت دقیق‌تر سیکل ناقص اقتصاد نفت استان، عملاً تاثیری بر ارزش افزوده استان ندارد.

وی با بیان اینکه مناطق نفت خیز در جهان جزو مناطق محروم می‌باشند، افزود: با توجه به اینکه توسعه پایدار در چهار خرده نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی صورت می‌پذیرد اما کشورهای صاحب نفت دچار آسیب در توسعه درون زا هستند.

دوست محمدی با بیان اینکه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از تأکیدات و راهبردهای همیشگی مقام معظم رهبری است، اظهار داشت: اقتصاد متکی بر درآمدهای مالیاتی سالم‌ترین و بهترین نوع اقتصاد است که در تعدیل و توزیع عادلانه ثروت در جامعه نقش عمده‌ای دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بر اهمیت و نقش پالایشگاه گاز ایلام در مسئولیت‌های اجتماعی، عوارض آلایندگی، مالیات بر ارزش افزوده، حساب‌های بانکی در ایجاد چرخش سرمایه در استان و همچنین کمک‌ها و حمایت‌های این شرکت در نظام آموزشی، کاربردی و دانش بنیان در ایجاد توازن منطقه‌ای و توسعه پایدار تأکید کرد و گفت: این پالایشگاه همواره نقش مهم و تاثیرگذاری در راستای مسئولیت‌های اجتماعی در جوامع محلی و حمایت از ورزشکاران استان داشته که انتظار می‌رود این خدمات استمرار داشته باشد.

کد مطلب 5695934

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