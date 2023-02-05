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۱۶ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۰۸

به نویسندگی محمدرضا عزیزی؛

«فراسوی نغمه‌ها» خواندنی شد/ شرح چند رویکرد فلسفی درباره موسیقی

«فراسوی نغمه‌ها» خواندنی شد/ شرح چند رویکرد فلسفی درباره موسیقی

یکی از پژوهشگران عرصه موسیقی طی روزهای گذشته مجموعه مقالات پژوهشی خود را با نام «فراسوی نغمه‌ها» پیش روی مخاطبان قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فراسوی نغمه‌ها عنوان مجموعه مقالات میان‌رشته‌ای مرتبط با موسیقی ایرانی است که به همت نشر هنر و علوم دانشگاهی و تألیف محمدرضا عزیزی روانه بازار شده است.

این مجموعه مقالات پژوهشی شامل ۹ مقاله در حوزه موسیقی ایرانی است که به تحلیل آثار و نیز شرح رویکردهایی فلسفی مرتبط با این حوزه پرداخته است.

در نوشتار پشت جلد این کتاب آمده است: مجموعه حاضر حاصل پژوهش‌های مستقل و متعدد مؤلف در طول تحصیل رشتهٔ پژوهش هنر با گرایش هنر والای موسیقی بوده و بهره‌گیری از رهنمودهای حکمی، فلسفی و نظری مرتبط با موسیقی ایرانی، محور ارتباط ساختاری مطالب این کتاب بوده است.

«فراسوی نغمه‌ها» خواندنی شد/ شرح چند رویکرد فلسفی درباره موسیقی

در بخش پایانی، سعی نویسنده بر این بوده تا بازتعریفی از واژه سنّت بر مبنای آموزه‌های فلسفی و حکمی در فرهنگ و فلسفهٔ ایرانی-اسلامی ارائه نماید که مشخص شود مقصود از این واژه در بسیاری از مطالب نگارش شده در باب موسیقی سنتی ایران نه به‌معنای تکرار و عادت؛ که به‌معنای نوعی تفکر مقدس و وجودی است که از نهان‌خانهٔ عوالم معرفتیِ هنرمندان این عرصه به گوش مخاطبان این هنر می‌رسد.

امید است مطالب این اثر پژوهشی مورد توجه و استفاده کلیه دانشگاهیان و علاقه‌مندان به فلسفهٔ هنر، موسیقی و پژوهش‌های بینارشته‌ای در عالم هنر قرار گیرد.»

محمدرضا عزیزی نوازنده، آهنگساز و کاندیدای دکترای پژوهش هنر از دانشکده هنر و معماری واحد تهران است. وی پیش‌تر نیز کتاب تحلیل زیبایی شناسی موسیقی دستگاهی ایران را به همراه پویا سرایی تألیف کرده و سابقه آهنگسازی در اثر موسیقایی سپندِ دل با صدای وحید تاج را در کارنامه دارد.

کد مطلب 5695939
علیرضا سعیدی

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