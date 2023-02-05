به گزارش خبرنگار مهر، فراسوی نغمه‌ها عنوان مجموعه مقالات میان‌رشته‌ای مرتبط با موسیقی ایرانی است که به همت نشر هنر و علوم دانشگاهی و تألیف محمدرضا عزیزی روانه بازار شده است.

این مجموعه مقالات پژوهشی شامل ۹ مقاله در حوزه موسیقی ایرانی است که به تحلیل آثار و نیز شرح رویکردهایی فلسفی مرتبط با این حوزه پرداخته است.

در نوشتار پشت جلد این کتاب آمده است: مجموعه حاضر حاصل پژوهش‌های مستقل و متعدد مؤلف در طول تحصیل رشتهٔ پژوهش هنر با گرایش هنر والای موسیقی بوده و بهره‌گیری از رهنمودهای حکمی، فلسفی و نظری مرتبط با موسیقی ایرانی، محور ارتباط ساختاری مطالب این کتاب بوده است.

در بخش پایانی، سعی نویسنده بر این بوده تا بازتعریفی از واژه سنّت بر مبنای آموزه‌های فلسفی و حکمی در فرهنگ و فلسفهٔ ایرانی-اسلامی ارائه نماید که مشخص شود مقصود از این واژه در بسیاری از مطالب نگارش شده در باب موسیقی سنتی ایران نه به‌معنای تکرار و عادت؛ که به‌معنای نوعی تفکر مقدس و وجودی است که از نهان‌خانهٔ عوالم معرفتیِ هنرمندان این عرصه به گوش مخاطبان این هنر می‌رسد.

امید است مطالب این اثر پژوهشی مورد توجه و استفاده کلیه دانشگاهیان و علاقه‌مندان به فلسفهٔ هنر، موسیقی و پژوهش‌های بینارشته‌ای در عالم هنر قرار گیرد.»

محمدرضا عزیزی نوازنده، آهنگساز و کاندیدای دکترای پژوهش هنر از دانشکده هنر و معماری واحد تهران است. وی پیش‌تر نیز کتاب تحلیل زیبایی شناسی موسیقی دستگاهی ایران را به همراه پویا سرایی تألیف کرده و سابقه آهنگسازی در اثر موسیقایی سپندِ دل با صدای وحید تاج را در کارنامه دارد.