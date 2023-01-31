جراحی کاهش وزن باعث افزایش طول عمر می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، اکنون یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که جراحی کاهش وزن می‌تواند سلامت و طول عمر فرد را در مسیر متفاوتی قرار دهد.

محققان که بیماران را تا ۴۰ سال پس از انجام یکی از چهار نوع جراحی کاهش وزن دنبال کردند، دریافتند که در مقایسه با بیماران چاق که جراحی نکرده بودند، کاهش قابل توجهی در میزان مرگ و میر به هر علتی مشاهده شد.

مرگ به هر علت برای مردان و زنان ۱۶ درصد کمتر بود. برای بیماری قلبی ۲۹ درصد کمتر بود. در مورد سرطان، مرگ و میر ۴۳ درصد کاهش یافت و برای دیابت ۷۲ درصد کاهش یافت.

متأسفانه تیم تحقیق نتایج منفی مهمی را نیز کشف کرد.

میزان مرگ و میر ناشی از بیماری مزمن کبد در بیمارانی که جراحی چاقی انجام داده بودند، ۸۳ درصد بیشتر از بیمارانی بود که این جراحی را انجام ندادند.

خطر خودکشی در بیمارانی که این جراحی را انجام داده بودند نیز ۲.۴ برابر بیشتر بود، اگرچه این تأثیر عمدتاً در افراد جوان‌تر، بین ۱۸ تا ۳۴ سال مشاهده شد.

«تد آدامز»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه یوتا، گفت: «برای بیماری کبد، ممکن است این اتفاق بیفتد زیرا جراحی کاهش وزن نحوه جذب الکل توسط بدن را تغییر می‌دهد.»

از نظر افزایش خطر خودکشی، این مطالعه اشاره می‌کند که بیماران جوان‌تر ممکن است به غربالگری تهاجمی قبل از جراحی برای مسائل روانی و پیگیری بعد از جراحی نیاز داشته باشند.

چهار روش جراحی شامل بای پس معده Roux-en-Y، باندینگ قابل تنظیم معده، گاسترکتومی اسلیو و انحراف بیلیوپانکراس با سوئیچ دوازدهه بود.