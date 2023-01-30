عرین الاسود: صهیونیست ها جایی در سرزمین فلسطین ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گروه مقاومتی عرین الاسود (بیشه شیرها) شامگاه دوشنبه با صدور بیانیهای جدید، مردم فلسطین را به هوشیاری، وحدت صف و مشارکت فوری در مقاومت دعوت کرد.
بر اساس این گزارش، در این بیانیه خطاب به ساکنان قدس شریف آمده است که اگر قیام کنند زمین را در زیر پای متجاوزان به لرزه در میآورند و رعب و وحشت را در قلب صهیونیستها میکارند.
گروه مقاومتی عرین الاسود همچنین از شهید «خیری علقم» مجری عملیات شهادت طلبانه شامگاه جمعه گذشته در قدس اشغالی تمجید کرد.
در این بیانیه همچنین به صهیونیستها هشدار داده شده که اجساد آنها در هر وجب از سرزمین مقدس فلسطین پراکنده خواهد شد.
این بیانیه میافزاید: ای فرزندان صهیون پیام ما به شما این است که جایی در سرزمین ما ندارید و حتی مکانی برای دفن کشتههایتان هم وجود ندارد. اگر به جایی که از آن آمده اید بازگردید بسیار بهتر است که با سرنوشت حتمی خود در سرزمین ما مواجه شوید. همانگونه که میبینید و میشنوید عرین الاسود در هر خیابان و هر پست امنیتی در کمین شماست و به زودی در داخل خانههایتان به سراغتان خواهیم آمد.
عرین الاسود همچنین با درخواست از فلسطینیها برای اینکه فوراً مسلح شوند، افزود: به نتانیاهو و بن گویر، سگ دست آموز وی هم میگوئیم که سلاح شهرک نشینان شما به غنیمت مردان ما تبدیل خواهد شد و با آنها شما را خواهیم کشت و این را به چشم خود خواهید دید و میبینید که چه کسی، چه کسی را محاصره میکند.
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