به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی صبح سهشنبه در نشست با رئیس شورای راهبردی پتروشیمی پارس جنوبی اظهار داشت: تعامل و همکاری بیشتر صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی برای ارتقای سطح مهارت کارگران شاغل در واحدهای صنعتی استان ضروری است.
وی اضافه کرد: توانمندسازی نیروی شاغل در صنایع همیشه مورد توجه صاحبان صنایع بوده و لازم است آموزشهای مهارتی بهطور جدی در بخش صنعت بهمنظور ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و گسترش آموزشهای مدیریتی و مهارتی موردنیاز صنایع توسعه یابد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای بوشهر با بیان اینکه مهارتآموزی به یک مطالبه ملی تبدیل شده است، افزود: وابستگی چرخ تولید هر جامعه متکی به دستهای توانمند و ماهر نیروی کار جامعه است و باید برای کمک به تولید و اقتصاد ملی به مهارتآموزی این قشر بیش از پیش توجه کرد.
استقرار نظام صلاحیت حرفهای در صنایع استان
دراهکی خواستار راهاندازی مراکز آموزش فنی و حرفهای جوار و یا بین کارگاه در صنایع پتروشیمی استان بوشهر شد و گفت: آموزشهای مهارتی موتور توسعه بنگاههای اقتصادی است و در آینده نزدیک بنگاههای اقتصادی برای بقای خود نیاز به حضور در بازار جهانی و همچنین نیاز به استفاده از مهارتهای روزانه دارند که مراکز آموزش فنی و حرفهای میتوانند موتور محرک این پیشرفت باشند.
وی بر استقرار نظام صلاحیت حرفهای در همه صنایع استان بوشهر تاکید کرد و گفت: نبود جایگاه معتبر برای فرد مهارت آموخته و منزلت آموزشهای مهارتی در کشور موجب فقر مهارتی شده است؛ بنابراین باید نظام صلاحیت حرفهای در راستای بهره وری بهتر در تولید باید در همه صنایع استان بوشهر مستقر شود.
دراهکی با بیان اینکه توانمندسازی نیروی شاغل در صنایع همیشه مورد توجه فعالان این حوزه بوده است، اظهار داشت: در این راستا لازم است آموزشهای مهارتی بهطور جدی در بخش صنعت بهمنظور ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و گسترش آموزشهای مدیریتی و مهارتی موردنیاز صنایع توسعه یابد.
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