به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران در ایستگاه رسانهای میدان امام خمینی (ره) اظهار کرد: در راستای ایفای نقش آموزشهای مهارتی در شرایط خاص و برای کمک به مردم و دولت، پویش «امداد ایران ماهر» با همکاری بنیاد مسکن و شهرداری اجرا شد.
وی افزود: در قالب این پویش، رشتههای مورد نیاز برای فعالیت در حوزه بازسازی و بهسازی ساختمانها در ۱۵ حرفه تعریف شد و متقاضیان در سامانه مربوطه ثبتنام کردند. پس از برگزاری آزمونهای ادواری، گواهینامه مهارتی به افراد اعطا شد تا بتوانند در فرآیند بازسازی و بهسازی ساختمانها به سامانه رویداد امداد ایران ماهر ثبتنام کرده و مشارکت کنند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر با اشاره به برنامههای این ادارهکل برای افزایش تابآوری بانوان و خانوادهها گفت: در این زمینه با همکاری صدا و سیما، دورههای کوتاهمدت مشاغل خانگی برای بانوان برگزار شد و متقاضیان میتوانند از طریق دریافت پیامک از صدا و سیما، گواهینامه دریافت کنند.
راهاندازی مراکز تخصصی مهارتآموزی در عسلویه، جم و دیر
دراهکی با اشاره به توسعه زیرساختهای مهارتی در استان بیان کرد: شهرستان عسلویه با وجود صنایع بزرگ پتروشیمی سالها فاقد چارت تشکیلاتی آموزش فنی و حرفهای بود، اما با پیگیریهای انجامشده و حمایتهای دولت، امروز صبح، چارت تشکیلاتی این مرکز با ۹ نیروی انسانی ابلاغ شد تا اقدامات لازم برای استقرار آن انجام شود و این مرکز در هفته دولت افتتاح شود.
وی همچنین از راهاندازی اولین مرکز تخصصی حوزه گاز کشور در شهرستان جم خبر داد و گفت: ساختمان این مرکز حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و قرار است در هفته دولت با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان افتتاح شود که این اعتبار از محل شورای راهبردی پتروشیمیها و اعتبارات استانی تأمین شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر افزود: در دهه فجر سال گذشته نیز نخستین مرکز تخصصی آموزش صنایع دریایی، آبزیان و شیلات کشور در شهرستان دیر راهاندازی شد که در حوزههایی مانند تعمیرات موتورهای دریایی، فعالیتهای شیلاتی و پرورش ماهی و میگو در قفس به تربیت نیروی انسانی میپردازد.
کاهش سن مهارتآموزی و توسعه هنرستانهای «ایران ماهر»
دراهکی در ادامه با اشاره به برنامه کاهش سن مهارتآموزی در استان گفت: در این راستا هنرستانهایی با عنوان «ایران ماهر» راهاندازی شده که آموزشهای عمومی آن توسط معلمان آموزش و پرورش و آموزشهای تخصصی توسط مربیان سازمان فنی و حرفهای ارائه میشود.
وی افزود: نخستین هنرستان در این حوزه در شهرستان کنگان آغاز به کار کرده و قرار است سه هنرستان در جنوب و سه هنرستان در شمال استان ایجاد شود تا استان بوشهر به عنوان پایلوت کشوری در این حوزه فعالیت کند.
حمایت از کسبوکارهای بانوان و ایجاد زیرساختهای نوین آموزشی
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر با اشاره به حمایت از بانوان کارآفرین گفت: برای بانوانی که دارای کسبوکارهای کوچک هستند، فضایی برای عرضه محصولات در نظر گرفته شد و با استفاده از اعتبارات وزارت نفت، نخستین نمایشگاه دائمی با ۶۰ غرفه در چهارراه فضیلت بوشهر در حال احداث است که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بهزودی افتتاح میشود تا بانوان از مهرماه بدون پرداخت پول پیش و اجاره در آن مستقر شوند.
وی اضافه کرد: پروژههای مشابهی نیز در شهرهای گناوه، خورموج و کنگان در حال اجراست که هماکنون حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
دراهکی از اخذ پایلوت ایجاد مرکز رشد دانشبنیان مهارتی کشور در شهرستان گناوه خبر داد و گفت: این مرکز در اختیار استان قرار گرفته و اکنون هشت شرکت تحت نظارت پارک علم و فناوری خلیج فارس در آن مستقر هستند و امکان استقرار تا ۲۰ شرکت نیز فراهم است. تأمین نیروی انسانی مورد نیاز این شرکتها در حوزههای مکانیک و الکترونیک بر عهده آموزش فنی و حرفهای خواهد بود.
وی همچنین از تغییر کاربری مرکز فناوری اطلاعات باغ زهرا به مرکز آموزش هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال خبر داد و افزود: علاوه بر این، مزرعه آموزشی انرژی خورشیدی در چهارراه فضیلت با دو سوله و زیربنای سه هزار مترمربع برای ظرفیت ۲۰۰ کیلووات در حال برنامهریزی است تا آموزشهای مرتبط با بهرهوری انرژی خورشیدی در آن ارائه شود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر با بیان اینکه هم اکنون ۱۶ مرکز دولتی آموزشهای مهارتی را در استان ارائه میدهند، گفت: در کنار آنها ۳۰۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای، جمعاً با ۵۲۵ رشته فعال هستند که بخش قابل توجهی از آموزشهای مهارتی استان را پوشش میدهند.
وی افزود: ۷۶ درصد مدیران آموزشگاههای آزاد را بانوان تشکیل میدهند که نشاندهنده نقش پررنگ بانوان در توسعه مهارتآموزی است.
دراهکی خاطرنشان کرد: به طور متوسط سالانه حدود ۲۲ هزار نفر دوره آموزش مهارتی در استان برگزار میشود و با تعامل با صنایع مختلف از جمله شرکت صدرا، صنایع محلاتی و پتروشیمیها و همچنین توسعه کسبوکارهای کوچک، حدود ۶۸ درصد از نیروهای آموزشدیده در استان وارد بازار کار میشوند.
