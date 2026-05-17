۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۲۱

دراهکی: ۶۸ درصد مهارت‌آموزان در استان بوشهر وارد بازار کار می‌شوند

بوشهر- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر گفت: سالانه حدود ۲۲ هزار نفر دوره آموزش مهارتی در استان برگزار می‌شود و حدود ۶۸ درصد از نیروهای آموزش‌دیده در استان وارد بازار کار می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران در ایستگاه رسانه‌ای میدان امام خمینی (ره) اظهار کرد: در راستای ایفای نقش آموزش‌های مهارتی در شرایط خاص و برای کمک به مردم و دولت، پویش «امداد ایران ماهر» با همکاری بنیاد مسکن و شهرداری اجرا شد.

وی افزود: در قالب این پویش، رشته‌های مورد نیاز برای فعالیت در حوزه بازسازی و بهسازی ساختمان‌ها در ۱۵ حرفه تعریف شد و متقاضیان در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند. پس از برگزاری آزمون‌های ادواری، گواهینامه مهارتی به افراد اعطا شد تا بتوانند در فرآیند بازسازی و بهسازی ساختمان‌ها به سامانه رویداد امداد ایران ماهر ثبت‌نام کرده و مشارکت کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل برای افزایش تاب‌آوری بانوان و خانواده‌ها گفت: در این زمینه با همکاری صدا و سیما، دوره‌های کوتاه‌مدت مشاغل خانگی برای بانوان برگزار شد و متقاضیان می‌توانند از طریق دریافت پیامک از صدا و سیما، گواهینامه دریافت کنند.

راه‌اندازی مراکز تخصصی مهارت‌آموزی در عسلویه، جم و دیر

دراهکی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های مهارتی در استان بیان کرد: شهرستان عسلویه با وجود صنایع بزرگ پتروشیمی سال‌ها فاقد چارت تشکیلاتی آموزش فنی و حرفه‌ای بود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت‌های دولت، امروز صبح، چارت تشکیلاتی این مرکز با ۹ نیروی انسانی ابلاغ شد تا اقدامات لازم برای استقرار آن انجام شود و این مرکز در هفته دولت افتتاح شود.

وی همچنین از راه‌اندازی اولین مرکز تخصصی حوزه گاز کشور در شهرستان جم خبر داد و گفت: ساختمان این مرکز حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و قرار است در هفته دولت با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان افتتاح شود که این اعتبار از محل شورای راهبردی پتروشیمی‌ها و اعتبارات استانی تأمین شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر افزود: در دهه فجر سال گذشته نیز نخستین مرکز تخصصی آموزش صنایع دریایی، آبزیان و شیلات کشور در شهرستان دیر راه‌اندازی شد که در حوزه‌هایی مانند تعمیرات موتورهای دریایی، فعالیت‌های شیلاتی و پرورش ماهی و میگو در قفس به تربیت نیروی انسانی می‌پردازد.

کاهش سن مهارت‌آموزی و توسعه هنرستان‌های «ایران ماهر»

دراهکی در ادامه با اشاره به برنامه کاهش سن مهارت‌آموزی در استان گفت: در این راستا هنرستان‌هایی با عنوان «ایران ماهر» راه‌اندازی شده که آموزش‌های عمومی آن توسط معلمان آموزش و پرورش و آموزش‌های تخصصی توسط مربیان سازمان فنی و حرفه‌ای ارائه می‌شود.

وی افزود: نخستین هنرستان در این حوزه در شهرستان کنگان آغاز به کار کرده و قرار است سه هنرستان در جنوب و سه هنرستان در شمال استان ایجاد شود تا استان بوشهر به عنوان پایلوت کشوری در این حوزه فعالیت کند.

حمایت از کسب‌وکارهای بانوان و ایجاد زیرساخت‌های نوین آموزشی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر با اشاره به حمایت از بانوان کارآفرین گفت: برای بانوانی که دارای کسب‌وکارهای کوچک هستند، فضایی برای عرضه محصولات در نظر گرفته شد و با استفاده از اعتبارات وزارت نفت، نخستین نمایشگاه دائمی با ۶۰ غرفه در چهارراه فضیلت بوشهر در حال احداث است که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به‌زودی افتتاح می‌شود تا بانوان از مهرماه بدون پرداخت پول پیش و اجاره در آن مستقر شوند.

وی اضافه کرد: پروژه‌های مشابهی نیز در شهرهای گناوه، خورموج و کنگان در حال اجراست که هم‌اکنون حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

دراهکی از اخذ پایلوت ایجاد مرکز رشد دانش‌بنیان مهارتی کشور در شهرستان گناوه خبر داد و گفت: این مرکز در اختیار استان قرار گرفته و اکنون هشت شرکت تحت نظارت پارک علم و فناوری خلیج فارس در آن مستقر هستند و امکان استقرار تا ۲۰ شرکت نیز فراهم است. تأمین نیروی انسانی مورد نیاز این شرکت‌ها در حوزه‌های مکانیک و الکترونیک بر عهده آموزش فنی و حرفه‌ای خواهد بود.

وی همچنین از تغییر کاربری مرکز فناوری اطلاعات باغ زهرا به مرکز آموزش هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال خبر داد و افزود: علاوه بر این، مزرعه آموزشی انرژی خورشیدی در چهارراه فضیلت با دو سوله و زیربنای سه هزار مترمربع برای ظرفیت ۲۰۰ کیلووات در حال برنامه‌ریزی است تا آموزش‌های مرتبط با بهره‌وری انرژی خورشیدی در آن ارائه شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر با بیان اینکه هم‌ اکنون ۱۶ مرکز دولتی آموزش‌های مهارتی را در استان ارائه می‌دهند، گفت: در کنار آن‌ها ۳۰۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای، جمعاً با ۵۲۵ رشته فعال هستند که بخش قابل توجهی از آموزش‌های مهارتی استان را پوشش می‌دهند.

وی افزود: ۷۶ درصد مدیران آموزشگاه‌های آزاد را بانوان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده نقش پررنگ بانوان در توسعه مهارت‌آموزی است.

دراهکی خاطرنشان کرد: به طور متوسط سالانه حدود ۲۲ هزار نفر دوره آموزش مهارتی در استان برگزار می‌شود و با تعامل با صنایع مختلف از جمله شرکت صدرا، صنایع محلاتی و پتروشیمی‌ها و همچنین توسعه کسب‌وکارهای کوچک، حدود ۶۸ درصد از نیروهای آموزش‌دیده در استان وارد بازار کار می‌شوند.

