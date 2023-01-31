به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی‌امین وزیر صمت در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال حسین گودرزی نماینده ازنا و درود مبنی بر اینکه برابر گزارش رئیس پلیس راهور کشور در تصادف زنجیره‌ای اخیر ۵۹ خودرو در شهرستان بهبهان ایربگ هیچ کدام از ۵۹ خودرو تصادفی باز نشده است، در این رابطه چه برخوردی با خودروسازان انجام گرفته است؟ آیا اراده‌ای برای برخورد با سازندگان ارابه‌های مرگ در وزارت صنعت وجود دارد، گفت: خبر خوبی در این رابطه دارم اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

وی بیان کرد: خوشبختانه از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ تعداد کشته‌های ناشی از تصادفات به ۱.۴ رسیده و در سال ۹۹ طبق آماری که مرکز آمار منتشر کرده است، در هر ۱۰۰ تصادف ۴.۴ فوتی و در سال ۱۴۰۰ این عدد به یک رسیده است. هر چند یک فوتی نیز در تصادفات قابل قبول نیست، اما با توجه به اینکه وسایل نقلیه بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته، در این زمینه شاهد کاهش مطلوبی هستیم.

وزیر صمت با اشاره به عوامل متعدد بروز تصادفات، گفت: ۴۹ درصد از تصادفات به علت عامل انسانی، ۳۶ درصد عامل جاده و ۱۵ درصد خودرو است، اما در طول ۱۰ سال گذشته اقداماتی انجام شده تا خطرات ناشی از تصادفات به حداقل برسد. یکی از این اقدامات ترمز ضدقفل یا ABS است. همچنین از سال ۱۳۹۳ نصب ایربگ اجباری شد.

فاطمی امین با اشاره به موضوع تصادف جاده بهبهان - رامهرمز، تصریح کرد: در دی ماه سال گذشته مه غلیظی در جاده بهبهان – رامهرمز به صورت ناگهانی ایجاد شد و ۵۸ خودرو تصادف کردند. اولین خودرو کامیونی بود که با یک دستگاه النترا تصادف کرد و کیسه هوای آن خودروی خارجی باز نشد. در این حادثه ناگوار از ۵۸ خودرو، ۳۸ خودرو سواری بوده است که فقط ۱۰ تا از آنها کیسه هوا داشتند. بلافاصله بعد از این تصادف به همراه نماینده بهبهان سفری به آن منطقه داشته و از آن توقفگاه خودروهای تصادفی بازدیدی کردیم و در حضور دادستان تاکید کردم که هیچ خودرویی خارج نشود و وضعیت ایمنی و کیسه هوای خودروها بررسی شود. گزارش تهیه شد و در کمیسیون ایمنی راه‌های وزارت راه و شهرسازی مورد رسیدگی قرار گرفت. در همان زمان با سردار اشتری رئیس وقت نیروی انتظامی مکاتبه‌ای داشتم و هشت موضوع را مطرح کردم که یک محور آن مربوط به ایمنی بود که آن موارد را اجرایی کردیم.

وی ادامه داد: در خودروهایی که جدید تولید می‌شود مثل ساینا و تارا ۴۵ درصد فولاد آنها از استحکام بالا برخوردار است، اما در بن سازه‌های خودروهای قدیمی مانند تیبا که تولید آن امسال متوقف شد از ۱۰ درصد فولاد با استحکام بالا برخوردار هستند که نشان می‌دهد هر اندازه روی تیبا و خودروهای قدیمی کار کنیم، ایمنی حاصل نخواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: ما در یک سال گذشته در ۶ محور متمرکز بر بهبود کیفیت و ایمنی اقداماتی را انجام دادیم؛ اولین محور اصلاح بن‌سازها و پلتفرم‌ها است. ما خودروهایی با پلتفرم‌های قدیمی داریم که به‌روز نیستند و ایمنی لازم را ندارند. باید حرکت جدی برای تغییر پلتفرم صورت گیرد که این کار انجام شده است. اقدام دیگر الزامی کردن استانداردهای ایمنی است که با همکاری با سازمان ملی استاندارد اتفاقات خوبی را رقم زدیم که از جمله آن محافظت از عابر پیاده است.

وی اظهار داشت: ایجاد مراکز آزمون در کشور کاری است که باید انجام شود که متأسفانه زیرساخت کافی برای مراکز آزمون نداریم و باید خودروها برای آزمون به کشورهای دیگر بروند. در نتیجه تا یک سال این پروسه طول می‌کشد. بحث بعدی شبیه‌سازی‌های تصادف، کنترل کیفیت در حین تولید و همچنین استفاده از فناوری نوین در اتصال‌پذیری است که می‌تواند پیشگیری قبل از تصادف کند.

وزیر صمت بیان کرد: شبیه‌سازی تصادف یکی دیگر از موضوعاتی است که خودروسازان را موظف کریم اجرا کنند. ضمن اینکه در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه علم و صنعت ایجاد کردیم که در قالب آن ایجاد هرگونه تغییر در خودروها نیازمند برگزاری آزمون شبیه‌سازی تصادف است.

فاطمی امین ادامه داد: تطابق تولید با دو نوع استاندارد TA که یک آزمون تأیید نو است در صورت تولید هر خودرو باید صلاحیت و کیفیت آن نیز احراز شود که این اقدام از ابتدای سال جاری با همکاری سازمان ملی استاندارد اجباری شده و پیگیری می‌کنیم که خودروسازان هم در زمان تولید و هم حین تولید آن را اجرا کنند. فناوری‌های نوین و اتصال‌پذیری به لحاظ فنی یکی از اقدامات دیگری است که در حوزه استانداردسازی انجام شده است و یکی از اسکن‌های قابل نصب در خودروها، تماس اضطراری است که از اوایل سال آینده اجرایی می‌شود و عملکرد آن به این صورت است که به محض وقوع تصادف، پیامکی به مراکز اورژانس و پلیس ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در وزارت صمت کارگروه کیفیت را تشکیل دادیم که هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد و اقداماتی که باید توسط خودروسازان انجام شود، پیگیری کرده و تذکرات لازم را می‌دهد. با انجام این اقدامات بسیاری از چالش‌های حوزه تصادفات کاهش پیدا خواهد کرد.