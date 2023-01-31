ترکیه: هاب گازی تا یک سال دیگر عملیاتی خواهد شد

‌به گزارش خبرنگار اقتصادی به نقل از الجزیره، فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه، طی مصاحبه‌ای گفت که این کشور امیدوار است طی یک سال آینده فعالیت هاب گازی در استانبول آغاز شود.

وی گفت: هیچ هاب معاملاتی گازی در جنوب و جنوب شرق اروپا وجود ندارد. کشورهایی که ما در این زمینه با آنها ارتباط داریم از ایده ایجاد هاب گازی در استانبول استقبال کرده‌اند. ما امیدواریم چنین هاب معاملاتی طی یک سال آینده کار خود را در ترکیه آغاز کند.

این وزیر ترک، افزود: ترکیه از ۱۵ کشور گاز وارد می‌کند. اگرچه زیرساخت‌های موجود در این کشور در اصل با هدف تأمین نیاز گازی داخل فراهم شده، اما ظرفیت انتقال گاز به اروپا را هم دارد.

دونمز گفت: بخشی از ظرفیت ۵ ترمینال LNG ترکیه، به خصوص در ماه‌های تابستان آزاد است و این ترمینال‌ها می‌توانند برای تأمین گاز در صورت درخواست اروپایی‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

وزیر انرژی ترکیه گفت: این کشور می‌تواند سالانه ۱۰۰ میلیارد مترمکعب گاز به شبکه توزیع خود تزریق کند.

به گفته وی؛ کل مصرف گاز ترکیه ۵۵ تا ۶۰ میلیارد مترمکعب در سال است و به عبارت دیگر در صورت نیاز می‌تواند ۴۰ میلیارد مترمکعب گاز به اروپا ارسال کند.