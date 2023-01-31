به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غیبی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، از واژگونی خودروی ۴۰۵ در محور خرم‌آباد - بروجرد خبر داد و گفت: در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند.

وی، گفت: گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی مرکز استان در خصوص واژگونی یک دستگاه خودرو ۴۰۵ در محور خرم‌آباد به بروجرد اعلام که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی لرستان، عنوان کرد: این حادثه پنج نفر مصدوم داشت که پس از اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی به بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد منتقل شدند.