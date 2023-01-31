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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۴۳

رئیس اوژانس لرستان خبر داد؛

مصدومیت ۵ نفر در واژگونی خودروی پژو ۴۰۵ در جاده خرم‌آباد- بروجرد

مصدومیت ۵ نفر در واژگونی خودروی پژو ۴۰۵ در جاده خرم‌آباد- بروجرد

خرم‌آباد- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی لرستان از مصدوم شدن پنج نفر در پی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری ۴۰۵ در آزاد راه خرم‌آباد- بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غیبی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، از واژگونی خودروی ۴۰۵ در محور خرم‌آباد - بروجرد خبر داد و گفت: در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند.

وی، گفت: گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی مرکز استان در خصوص واژگونی یک دستگاه خودرو ۴۰۵ در محور خرم‌آباد به بروجرد اعلام که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی لرستان، عنوان کرد: این حادثه پنج نفر مصدوم داشت که پس از اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی به بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد منتقل شدند.

کد مطلب 5696840

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