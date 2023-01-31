آمریکا و اسرائیل به لحاظ نظامی همسایه ما هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه در برنامه «بدون توقف» در پاسخ به این سؤال که «سؤال مردم این است که نیروی امنیتی ما با قدرتی که دارد چرا نمیتواند عاملان اختلاسها را شناسایی کرده و یا آنها را به کشور بازگرداند»، گفت: البته کلی از مفاسد اقتصادی نیز کشف شده و با عاملان هم برخورد شده، حتی معاون اول رئیسجمهور، برادر رئیسجمهور، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را دادگاه، محاکمه و مجازات کرده، پس مبارزه با فساد حتی در سطوح عالی انجام شده و این دستگیریها نشان از سلامت پلیس و دستگاه قضا دارد.
وی ادامه داد: البته یک جاهایی هم این اتفاق نمیافتد، اما نمیتوانیم اتهام بزنیم که ارادهای برای مبارزه با فساد وجود ندارد، فساد در کشور ما سیستماتیک نیست، اگر سلامت در یکی از این حلقههای دستگیری نباشد این افراد امروز محاکمه و مجازات نمیشدند. مبازره با این فساد جریان دارد، اما تصویری که دشمنان میسازند این است که مماشات میشود.
این مقام نظامی کشور در پاسخ به این سؤال که «با وجود اینکه ما با رژیم صهیونیستی و آمریکا مرز مشترکی نداریم اما چرا آنها برای ما خطر دارند»، اظهار کرد: آنها به لحاظ نظامی همسایه ما هستند، چون پایگاههای نظامی دارند، به لحاظ امنیتی به شدت از روزاول انقلاب علیه ما توطئه کردند، امروزه تأثیرات از راههای دور هم شدنی است، کما اینکه آمریکا از راه دور به عراق و افغانستان حمله کرده، در خلیج فارس ما بارها ناوهای جنگی آمدند و رفتند، امروز جنگها و درگیریها در همسایگیها اتفاق نمیافتد، ثانیا اینکه اینها همسایه ما هستند، آمریکاییها در این چند سال در خلیج فارس چه کار میکنند، ناوهای هواپیمابر و جنگی اینجا را ترک نمیکنند، گشتهای هوایی آنها روزی ترک نشده، مرتبا هواپیمای شناساییاش اینجاست، رفت و آمدشان تا به حال قطع نشده اینها همسایه نظامی ما بوده و مرتب در حال رصد هستند.
نقدی درخصوص اینکه آیا ما هم نسبت به آنها شناسایی داریم یا فقط در موضع دفاع هستیم، تصریح کرد: روزش که برسد همه متوجه میشوند که ما چه کردیم و میکنیم، ما که نمیتوانیم مردممان را در مقابل قدرتی بیدفاع بگذاریم، مردم تمام سرمایه و لایقترین مردم دنیا و تاریخ هستند، هیچ انقلابی به ۴۰ سالگی نرسیده و فقط شعارهای زیبای انقلابی دادند، ما هم هرطور شده باید از این مردم دفاع کنیم وقتی فردی مثل شهید سلیمانی خودش را فدای ملت میکند یعنی قدر ملت را دانسته است.
وی در پاسخ به این سؤال که «ما با اسرائیل چه کار داریم» گفت: اولا اینکه اسرائیل یک رژیم جعلی است، یک عدهای که کشور و وطن نداشتند با توطئه جهانی ابرقدرتها برای سلطه بر این منطقه و برای نفت و گاز این منطقه و برای موقعیت جغرافیایی مهم این منطقه که ارزشمند است، آمدند اینجا و پایگاه نظامی درست کردند، اسرائیل یک کشور نیست بلکه پایگاه نظامی جهان سرمایهداری برای سلطه بر منطقه غرب آسیاست و همهشان نظامی هستند و با ظلم و زور مردم واقعی مردم این سرزمین را وادار به مهاجرت کرده و در دنیا پراکنده کرده و یا آنها را روانه اردوگاهها کردند.
رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: پس چرا باید این کشور را به رسمیت بشناسیم، کسی که برای غارت و چپاول ما و منطقه توسط قدرتهای شیطانی پایگاه نظامی زده، منطق، انصاف و عقل اقتضا میکند آن را به رسمیت نشناسیم، خوشبختانه هم روند رو به زوالی داشتند و در انتخابات قبلی که انجام شد شعار دو طرف انتخابات این بود که کدام میتوانند اسرائیل را از ۸۰ سالگی عبور دهند، اینها شکست خوردند و تمام شدند.
نقدی در خصوص سیاستهای نوظهور در عرصههای مختلف و جایگاه ایران در این نظم نوین و ویژگیهای آن عنوان کرد: ما در شرایط بین این تحول و گذار از شرایط تک قطبی هستیم، اگر ایستادگی مردم نبود این تک قطبی ادامه پیدا میکرد، قدرتی که سالهای سال بر دنیا حکومت میکرد با تلاش ایران از قدرتش کاسته شد و ایران به دنیا این پیام را داد و جهانی را از حلقوم آمریکا بیرون کشید، ایران بشریت را از جهان تک قطبی و تحت سیطره آمریکا بودن نجات داد.
وی در پایان با اشاره به اینکه با تمام محاسبات قدرت و نفوذ نظامی، سیاسی، اقتصادی، آمریکا در حال افول است، در خصوص اینکه چه کشورهایی در شرایط جدید به قدرت میرسند، یادآور شد: بستگی به رفتارها و تدبیری دارند که برای آینده جهان نشان دهند، اما ما آینده را در وصیتنامه امام(ره) میبینیم که میفرمایند پیش به سوی یک حکومت اسلامی با جمهوریهای آزاد و مستقل، این ترسیم آیندهپژوهی امام است و انشاءالله ما به این افق نزدیک میشویم.
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