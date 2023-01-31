۷۹٠طرح عمرانی در دهه فجر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میکائیل اسکندری ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری که فرموده اند قرآن شتاب انقلاب ماست گفت: قانون اساسی ما برگرفته از قرآن می‌باشد چرا که قرآن اساس نامه بشریت بوده و بر همین اساس ما کسانی را که در کشور سوئد به قرآن جسارت کردند را ضمن انزجار و تنفر محکوم می‌کنیم.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم از برنامه‌های دهه فجر سال جاری عنوان کنیم می‌توان گفت دهه فجر مانور نرمی است علیه توطئه‌های دشمن با شعار ایران استوار که در طی ۴۴ سال با افتخار ادامه دار بوده است و در پی آن در دهه فجر سال جاری با نمایش عظیم دستاوردهای انقلاب اسلامی با نهضت سخنرانی و گفتگو محور با وحدت تمام قومیت‌ها و گروه‌ها و تبلور انسجام و وحدت با گسترش مراسم از لحاظ کیفی و کمی و تاکید بر مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی سازی مراسم و نقش نوجوانان، جوانان و به خصوص زنان برنامه‌های مختلفی انجام خواهد گرفت.

اسکندری با اشاره به اینکه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان همراه با شعار ۴۴ ساله ایران استوار و با پیگیری جلسات متعدد از هفتم آذر با حضور نماینده ولی فقیه در استان برنامه‌های خود را شروع کرده است افزود: این ستاد متشکل از ۲۴ کمیته اجرایی تخصصی با ۱۷ عضو اصلی ستاد بوده است که مسئولیت یکی از کمیته‌ها با جهاد دانشگاهی بوده که مرکز تولید علم و محتوا است.

کمیته‌های شهرستانی دهه فجر تشکیل شده است

وی با اشاره به اینکه در تمامی کمیته‌های استان از جمله شهرستان‌ها و مرکز استان ۸٠٠ عنوان برنامه محوری با زیر برنامه‌های متعدد در هشت فصل وجود دارد ادامه داد: همه با رویکرد جهان تبیین و بیانیه گام دوم انقلاب می‌باشد که فرصت بیشتر و کافی را برای ارائه دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی بویژه ۱۶ ماه گذشته دولت سیزدهم در روز راهپیمایی در قالب غرفه در مسیر راهپیمایی به اجرا گذاشته خواهد شد.

وی عنوان کرد: افتتاح پروژه‌های عمرانی، خدماتی و فرهنگی نیز در این ایام به انجام خواهد رسید تا مردم با حضور خود شیرینی خدمات دولت را لمس کنند.

وی از تمامی دستگاه‌ها و مدیران خواستار شد تا نسبت به نماد انقلاب اسلامی یعنی پرچم توجه ویژه ای داشته باشند و پرچم‌های ادارات را نو سازی کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه راهپیمایی با حضور پرشور مردم استان برگزار خواهد شد افزود: مسیرهای راهپیمایی چنانچه از سال‌های پیش آشکار است از سمت میدان دانشسرا به سمت میدان نماز خواهد بود.

دهه فجر اوج عظمت ملت ایران است

علی اصغر فاتحی فر رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی نیز در این نشست خبری با تاکید بر اینکه دهه فجر اوج عظمت ملت ایران است ادامه داد: فضای مجازی فضایی گسترده با اثر گذاری بالا می‌باشد که از اهمیت بیشتری برخوردار است و برای همین باید در تمامی طراحی‌ها و اجرای برنامه‌ها دقت و نهایت ظرفیت با ایده‌های خلاقانه و نو را بکار ببریم تا شاهد اثر گذاری مثبت باشیم که در این راستا از کارشناسان و صاحبان نظران حوزه‌های رسانه‌ای و فضای مجازی بهره می بریم تا بتوانیم نقش خوبی را ایفا کنیم.

وی با اشاره به اغتشاشات اخیر و جنگ ترکیبی که دشمن علیه نظام و جمهوری اسلامی به راه انداخته بود افزود: این نا آرامی‌ها با شیوه‌های جدیدی روی داد که با این حال ما آماده هستیم تا بتوانیم با ظرافت‌های خاص در حوزه‌های فرهنگی و تربیتی با این امر مقابله کنیم.

در ادامه فاتحی فر عنوان کرد: جهاد دانشگاهی در شورای فرهنگی عمومی استان طرحی را به عنوان جهاد رسانه‌ای در جهت ارتقای سواد رسانه‌ای برای جلوگیری با دشمنان ارائه کرد.