برگزاری مراسم بزرگداشت روز پرچم جمهوری اسلامی ایران در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی صبح سه شنبه در نشست هماهنگی ستاد بزرگداشت اول مهر، روز پرچم جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: پرچم جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماد هویت، وحدت و عزت ملی شناخته می شود.

وی اضافه کرد: بزرگداشت این مناسبت باید با اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبیینی و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و مجموعه‌های مردمی دنبال شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های عضو ستاد برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های اول مهرماه تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای استان می‌تواند در تبیین جایگاه و اهمیت پرچم جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری داشته باشد.