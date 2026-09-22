  1. استانها
  2. بوشهر
۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

برگزاری مراسم بزرگداشت روز پرچم جمهوری اسلامی ایران در بوشهر

برگزاری مراسم بزرگداشت روز پرچم جمهوری اسلامی ایران در بوشهر

بوشهر - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: مراسم بزرگداشت اول مهر، روز پرچم جمهوری اسلامی ایران در استان بوشهر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی صبح سه شنبه در نشست هماهنگی ستاد بزرگداشت اول مهر، روز پرچم جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: پرچم جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماد هویت، وحدت و عزت ملی شناخته می شود.

وی اضافه کرد: بزرگداشت این مناسبت باید با اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبیینی و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و مجموعه‌های مردمی دنبال شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های عضو ستاد برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های اول مهرماه تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای استان می‌تواند در تبیین جایگاه و اهمیت پرچم جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری داشته باشد.

کد مطلب 6954904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه