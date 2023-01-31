  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۸:۳۸

مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه سلمان سیستان وبلوچستان خبر داد؛

راه اندازی دو مرکز «نفس» در سیستان و بلوچستان

راه اندازی دو مرکز «نفس» در سیستان و بلوچستان

زاهدان- مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان از راه اندازی دو مرکز «نفس» در دهه فجر امسال در استان خبر داد.

فاطمه کمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه اندازی دو مرکز مردمی «نفس» در دهه فجر امسال به منظور جلوگیری از سقط جنین‌های ‏سالم توسط والدین در دو شهر استان خبر داد و بیان کرد: در راستای جوانی جمعیت، تاکنون سه مرکز «نفس» در سیستان وبلوچستان در شهرستان‌های زاهدان، زابل و سراوان راه اندازی شده و قرار است به مناسبت چهل ‏و چهارمین طلیعه دهه فجر نیز دو مرکز دیگر در ایرانشهر و چابهار نیز راه اندازی شود.

وی ادامه داد: این مراکز با انجام کارهای فرهنگی و آموزشی، شبکه سازی و حمایت، به خانواده‌ها کمک می‌کنند تا در ‏این زمینه تصمیم بهتری بگیرند.‌

وی افزود: با توجه به اهمیت و ضرورت طرح جوانی جمعیت و تدابیر مقام معظم رهبری ‏در تحکیم بنیان خانواده، مأموریت مهم پیشگیری از سقط جنین سالم در قالب افتتاح ‏مراکز مردمی نفس برای کاهش سقط جنین به سازمان‌های بسیج جامعه پزشکی کشور ‏ابلاغ شده است.‏

مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه سلمان اظهار کرد: افرادی که به هر دلیلی قصد سقط جنین دارند، شناسایی و به مرکز «نفس» ‎معرفی می‌شوند تا با حمایت‌های همه جانبه از سوی این مراکز، خانواده‌ها را با انتخاب تصمیم درست، در حفظ فرزند یاری ‏کنند‎.

کد مطلب 5697423

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه