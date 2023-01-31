راه اندازی دو مرکز «نفس» در سیستان و بلوچستان

فاطمه کمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه اندازی دو مرکز مردمی «نفس» در دهه فجر امسال به منظور جلوگیری از سقط جنینهای سالم توسط والدین در دو شهر استان خبر داد و بیان کرد: در راستای جوانی جمعیت، تاکنون سه مرکز «نفس» در سیستان وبلوچستان در شهرستانهای زاهدان، زابل و سراوان راه اندازی شده و قرار است به مناسبت چهل و چهارمین طلیعه دهه فجر نیز دو مرکز دیگر در ایرانشهر و چابهار نیز راه اندازی شود.
وی ادامه داد: این مراکز با انجام کارهای فرهنگی و آموزشی، شبکه سازی و حمایت، به خانوادهها کمک میکنند تا در این زمینه تصمیم بهتری بگیرند.
وی افزود: با توجه به اهمیت و ضرورت طرح جوانی جمعیت و تدابیر مقام معظم رهبری در تحکیم بنیان خانواده، مأموریت مهم پیشگیری از سقط جنین سالم در قالب افتتاح مراکز مردمی نفس برای کاهش سقط جنین به سازمانهای بسیج جامعه پزشکی کشور ابلاغ شده است.
مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه سلمان اظهار کرد: افرادی که به هر دلیلی قصد سقط جنین دارند، شناسایی و به مرکز «نفس» معرفی میشوند تا با حمایتهای همه جانبه از سوی این مراکز، خانوادهها را با انتخاب تصمیم درست، در حفظ فرزند یاری کنند.
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