راه اندازی دو مرکز «نفس» در سیستان و بلوچستان

فاطمه کمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه اندازی دو مرکز مردمی «نفس» در دهه فجر امسال به منظور جلوگیری از سقط جنین‌های ‏سالم توسط والدین در دو شهر استان خبر داد و بیان کرد: در راستای جوانی جمعیت، تاکنون سه مرکز «نفس» در سیستان وبلوچستان در شهرستان‌های زاهدان، زابل و سراوان راه اندازی شده و قرار است به مناسبت چهل ‏و چهارمین طلیعه دهه فجر نیز دو مرکز دیگر در ایرانشهر و چابهار نیز راه اندازی شود.

وی ادامه داد: این مراکز با انجام کارهای فرهنگی و آموزشی، شبکه سازی و حمایت، به خانواده‌ها کمک می‌کنند تا در ‏این زمینه تصمیم بهتری بگیرند.‌

وی افزود: با توجه به اهمیت و ضرورت طرح جوانی جمعیت و تدابیر مقام معظم رهبری ‏در تحکیم بنیان خانواده، مأموریت مهم پیشگیری از سقط جنین سالم در قالب افتتاح ‏مراکز مردمی نفس برای کاهش سقط جنین به سازمان‌های بسیج جامعه پزشکی کشور ‏ابلاغ شده است.‏

مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه سلمان اظهار کرد: افرادی که به هر دلیلی قصد سقط جنین دارند، شناسایی و به مرکز «نفس» ‎معرفی می‌شوند تا با حمایت‌های همه جانبه از سوی این مراکز، خانواده‌ها را با انتخاب تصمیم درست، در حفظ فرزند یاری ‏کنند‎.