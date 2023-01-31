به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، هزاران نفر در سراسر فرانسه در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی تظاهرات کردند.

تصاویر ارسال شده از سوی این خبرگزاری حاکیست: در شهر «رن» درگیری تظاهرکنندگان مردمی با پلیس فرانسه روی داده است. در شهرهای بزرگ فرانسه، حمل‌ ونقل عمومی مختل شده و زنجیره تأمین سوخت هم با مشکل جدی مواجه شده است.

همچنین، در شهر پاریس پایتخت این کشور نیز ده ها هزار نفر در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی و تغییرات قوانین در این خصوص تظاهرات گسترده ای برپا کردند.

شبکه تلویزیونی یورو نیوز در این خصوص گزارش داد: ده‌ ها هزار معترض به برنامه اصلاح بازنشستگی فرانسه دور دوم اعتراضات و اعتصابات را از امروز سه‌ شنبه آغاز کردند. در برخی از شهرها توزیع برق و بخش‌ هایی از سیستم حمل و نقل عمومی با اختلال همراه بود و برخی از مدارس تعطیل شدند.

تنها یک سوم قطارهای پرسرعت و یک پنجم از قطارهای محلی و منطقه‌ ای بین شهری کار می‌ کنند. نیمی از معلمان و دبیران مدارس در مخالفت با قانون بازنشستگی از رفتن به مدارس سرباز زده و به جمع معترضان پیوسته‌ اند.

اتحادیه‌ های کارگری امروز به جز اعتصاب های سراسری، تظاهرات گسترده ای را در سراسر این کشور سازماندهی کرده اند و قصد دارند مراکز مهم صنعتی که نقش مهمی در حیات اقتصادی فرانسه دارند را در هفته های آینده به تعطیلی بکشانند.

در طول ۱۰ روز گذشته تعداد زیادی از کارگران و کارمندان بخش های دولتی به صف معترضان و اعتصابیون پیوسته اند.

همچنین تعداد تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف با افزایش قابل توجهی نسبت به هفته های قبل روبروست.

اعتصاب و تظاهرات سراسری در مخالفت با اصلاح قانون بازنشستگی دولت امانوئل ماکرون است. ماکرون می خواهد سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال برساند. همچنین سن واجد شرایط بودن برای دریافت حقوق کامل بازنشستگی به تعویق می افتد.

براساس برآوردهای وزارت کار فرانسه این اصلاحات می تواند ۱۷.۷ میلیارد یورو از بودجه های دولتی را کاهش دهد.

اتحادیه های کارگری می گویند برای صرفه جویی می توان به جای فشار آوردن روی کارگران و کارمندان، از ثروتمندان نزدیک به حلقه قدرت مالیات بیشتری اخذ کرد.

«لوک فار» دبیرکل اتحادیه کارمندان دولت می گوید: این اصلاحات ناعادلانه و وحشیانه است. افزایش (سن بازنشستگی) به ۶۴ سال از نظر اجتماعی یک عقب گرد تاریخی برای جامعه فرانسه است.

اولین دور اعتصاب و تظاهرات در مخالفت با اصلاح قانون بازنشستگی در ۱۹ ژانویه برگزار شد و بیش از یک میلیون نفر را در سراسر فرانسه به خیابان کشاند. اتحادیه های کارگری امیدوارند تا این رکورد را جابجا کنند.

«الیزابت بورن» نخست وزیر فرانسه پیش از برگزاری اعتصاب‌ ها در اوائل ماه ژانویه به اتحادیه های کارگری هشدارداده بود که دولت هیچ مذاکره ای بر سر این قانون نخواهد کرد.