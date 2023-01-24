اعتصابات در فرانسه به فرودگاه پاریس کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اتحادیه‌های کارگری فرانسه اعلام کردند که کارکنان فرودگاه شارل دوگل پاریس در ۳۱ ژانویه در اعتراض به اصلاحات بحث برانگیز دولت برای بازنشستگی دست به اعتصاب خواهند زد.

در همین ارتباط نیز، اتحادیه‌های فرودگاهی در یک نشست عمومی برای حمایت از جنبش اعتراضی سراسری و فراخوان برای اعتصاب گسترده در ۳۱ ژانویه موافقت کردند.

رسانه‌ها افزودند که کارکنان فرودگاه همچنین خواهان دستمزد بالاتر هستند.

سخنگوی اتحادیه‌های کارگری گفت: «باید همه بخش‌های استراتژیک و همه صنایع کلیدی را مسدود کرد تا دولت اصلاحات را کنار بگذارد. ما در فرودگاه‌های فرانسه حدود ۱۰۰ هزار نفر هستیم و قادر به برآورده ساختن مطالباتمان از دولت هستیم.»

همچنین گفته شده که کارگران راه آهن کابلی فرانسه نیز در اوج فعالیت خود در سرما و در پیست‌های اسکی زمستانی به اعتصاب خواهند پیوست. طبق گزارش‌ها، در مجموع ۱۷ هزار نفر در بخش خطوط راه آهن کابلی در فرانسه مشغول بکار هستند.

هفته گذشته نیز، اتحادیه‌های کارگری فرانسه دومین تظاهرات سراسری علیه اصلاحات را در ۳۱ ژانویه اعلام کردند. در ۱۹ ژانویه نیز، بیش از ۲۰۰ تظاهرات در سراسر فرانسه برگزار شد که بزرگترین اعتراضات در پاریس، مارسی، لئون، تولوز، لیل و نانت بود. به گفته اتحادیه‌های کارگری، حدود ۲ میلیون نفر در آن روز در اعتراضات ضد دولتی فرانسه شرکت کردند.

پیشتر در ۱۰ ژانویه امسال یعنی حدود دو هفته پیش، الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه، پیش نویس قانون اصلاح حقوق بازنشستگی را ارائه کرد که براساس آن مشخص شد که دولت قصد دارد آن را در سپتامبر ۲۰۲۳ اجرایی کند. طبق برنامه بورن، دولت فرانسه از سپتامبر سال آتی شروع به افزایش سه ماهه سن بازنشستگی در کشور خواهد کرد و به تدریج سن فعلی بازنشستگی را از ۶۲ سال به ۶۴ سال تا سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد داد.