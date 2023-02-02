حسین افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر، مطرح کرد: کتابخانه اشترمل، سالن چند منظوره بخش قلقل رود، پل دوم گزندر، کارخانه تولید زغال فشرده به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان، بهسازی روستایی بخشی از طرحهای افتتاحی دردهه فجر سال جاری دراین شهرستان خواهد بود.
وی از حضور یک سرمایه گذار خارجی برای احداث کارخانه بسته بندی و بهرهوری از میوههای باغی و به منظور صادرات خبر داد و خاطرنشان کرد: فاز اول این پروژه با عنوان سرزمین میوههای شاد با صرف اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان در دهه فجر امسال در این شهرستان به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار تویسرکان در ادامه یادآور شد: تصفیهخانه سد سرابی تویسرکان آماده افتتاح است، اما به دلیل اینکه برداشت آب از سد مخزنی را متوقف نمودهایم بهرهبرداری از این طرح در بهار سال آینده انجام خواهد شد.
وی در ادامه از اقدامات بسیار بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران در شهرستان تویسرکان نام برد و خاطرنشان کرد: احداث و بهرهبرداری از سد مخزنی سرابی تویسرکان یکی از اقدامات مهم در این شهرستان است چون این طرح ایجاد تصفیهخانه و خط انتقال آب به شهرستان را به دنبال داشته است.
افشاری در ادامه با بیان اینکه دو سد تویسرکان و ملایر در استان همدان بعد از انقلاب تاکنون به طور کامل مورد بهرهبرداری قرار گرفته است یادآور شد: امسال با مدیریت آب بخصوص در حوزه کشاورزی و بدون جیره بندی سپری شده است که در این امر از مردم کمال تشکر را داریم که در زمینه مصرف آب و گاز همکاری بسیار خوبی داشتهاند.
فرماندار تویسرکان از تجهیز پنج حلقه چاه آب زیرزمینی جدید به منظور اطمینان از تأمین آب شرب مردم نام برد و مطرح کرد: این کار باعث شده که میزان برداشت آب از سد سرابی را به صفر برسانیم.
وی ادامه داد: ۵۰ میلیارد تومان به حوزه آبخیزداری شهرستان تویسرکان از سفر ریاست جمهوری تخصیص داده شده است که در این زمینه تلاش میکنیم از فرسایش خاک و بهرهوری درست آب از ظرفیتهای طبیعت و باغ شهر بودن این شهرستان حفاظت صحیح با برنامه ریزی انجام دهیم.
فرماندار تویسرکان در پایان گفت: یکی از اهداف احداث سد خرمرود تأمین آب شرب روستاهای این منطقه است که در همین راستا طرح شبکه آبرسانی به ۵۶ روستا با تأمین منابع از طرف دولت و قرارگاه امام حسن (ع) در حال انجام است.
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