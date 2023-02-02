دیدار وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با رئیس شورای حاکمیتی سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شورای حاکمیتی سودان از دیدار رئیس این شورا با وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در خارطوم خبر داد.

بر اساس این گزارش و در اتفاقی بی سابقه پس از عادی سازی روابط بین سودان و رژیم صهیونیستی، «ایلی کوهن» امروز پنج شنبه در خارطوم پایتخت سودان با «عبدالفتاح البرهان» دیدار کرد.

شورای حاکمیتی سودان با انتشار بیانیه‌ای درباره این دیدار اعلام کرد: در دیدار البرهان و کوهن به تقویت روابط خارطوم- تل آویو و توسعه چشم انداز همکاری‌ها در بخش‌های امنیتی و نظامی پرداخته شد.

طبق بیانیه این شورا، البرهان در این دیدار بر ضرورت ایجاد ثبات در روابط بین اسرائیل و فلسطینی‌ها تأکید کرد.

این خبر در حالی است که خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که یک هیئت اسرائیلی برای رایزنی درباره عادی سازی روابط بین خارطوم و تل آویو وارد پایتخت سودان شده است.