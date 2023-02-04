دومین بالون جاسوسی چین در آسمان آمریکای لاتین مشاهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنتاگو ن یا همان وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که دومین بالون جاسوسی چین این بار در آسمان آمریکای لاتین مشاهده شده است.

براساس گزارش سی ان ان، دقیقاً مشخص نیست که بالون بر فراز کدام کشور در منطقه آمریکای لاتین شناور است، اما به نظر نمی‌رسد که این بالون به سمت ایالات متحده حرکت کند.

سرتیپ پاتریک رایدر، سخنگوی پنتاگون در بیانیه‌ای گفت: «ما گزارش‌هایی از عبور یک بالون از آمریکای لاتین را دریافت کردیم. اکنون در حال ارزیابی شرایط هستیم.»

روز گذشته وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی از واکنش وزارت خارجه این کشور به شناسایی یک بالون جاسوسی متعلق به چین خبر داده و در این ارتباط گزار ش داده است که وزارت خارجه آمریکا کاردار چین در واشنگتن را در ارتباط با موضوع پرواز بالون جاسوسی بر فراز آمریکا احضار کرد.

همچنین سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام نظامی آمریکا گزارش داده است که در صورت تصمیم‌گیری برای مقابله با بالون جاسوسی چین، جنگنده‌های F-۲۲ در مونتانا تجهیز و آماده پرواز عملیاتی خواهند شد.

پیش از این، مقامات آمریکایی از شناسایی یک بالون جاسوسی مشکوک چینی خبر داده بودند که بر فراز بخش شمالی آمریکا مشاهده شده است. «پت رایدر»، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا موسوم به پنتاگون در این ارتباط رز گذشته اعلام کرده بود: «دولت ایالات متحده یک بالون جاسوسی را که در ارتفاع بالا بر فراز قاره ایالات متحده است، شناسایی و ردیابی کرده و است.»

بر اساس این گزارش، بالون جاسوسی یاد شده روز چهارشنبه بر فراز ایالت مونتانای آمریکا مشاهده شد و گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که این بالون از منطقه آلاسکا و کانادا به پرواز درآمده است.

در این گزارش به نقل از یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا آمده بود: بالون هنوز بر فراز یک مکان نامشخص در ایالات متحده در حال پرواز است.

در این گزارش آمده بود که کارشناسان مشخصات تهدیدات بالون را بررسی کردند و گزینه‌هایی را به رئیس جمهور جو بایدن ارائه کردند، اما در نهایت تصمیم گرفته شد به دلیل خطر آوار، سرنگونی آن در دستور کار نباشد.

آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز سفر آخر هفته خود به چین را به دلیل افشای این موضوع به تعویق انداخت. وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای با استفاده از یک اصطلاح قانونی برای توصیف رویدادهای خارج از کنترل خود گفت: طرف چینی از ورود ناخواسته کشتی هوایی به حریم هوایی آمریکا به دلیل فورس ماژور متاسف است.

سرتیپ پت رایدر گفت این بالون در ارتفاع حدود ۶۰ هزار فوتی از ایالات متحده قرار داشت و روز جمعه به سمت شرق حرکت می‌کرد. او به خبرنگاران گفت که بالون «قابلیت مانور دارد» و ادعای دولت چین مبنی بر استفاده از آن برای تحقیقات غیرنظامی درست نیست.

رقابت جاسوسی و امنیتی آمریکا و چین طی چند سال گذشته تشدید شده است. ماه گذشته نیز فرماندهی هند و اقیانوسیه آمریکا (USINDOPACOM) در وب سایت خود اعلام کرد که یک جنگنده جت J-۱۱ چینی در فاصله ۶ متری از یک هواپیمای جاوسی بوئینگ RC-۱۳۵ آمریکا بر فراز دریای چین جنوبی پرواز کرده است. براساس بیانیه پنتاگون، پرواز جنگده چینی در نزدیکی هواپیمای جاسوسی آمریکا خطر احتمال برخورد هوایی را به همراه داشته است.

بر اساس این بیانیه، خلبان جنگنده چینی یک هواپیمای RC-۱۳۵ نیروی هوایی ایالات متحده را که در حال انجام عملیات معمولی بر فراز دریای چین جنوبی در حریم هوایی بین المللی بوده است، رهگیری کرده است.

در آن زمان پنتاگون اعلام کرد که هواپیمای چینی در جلو و در فاصله ۲۰ فوتی (حدود ۶ متر) خود را به هواپیمای آمریکایی نزدیک کرده و در این شرایط هواپیمایی آمریکایی نیز خود را مجبور به انجام مانورهای فرار برای جلوگیری از برخورد هوایی کرده است. فرماندهی هند و اقیانوسیه پنتاگون تاکید کرد که هواپیماهای آمریکایی «با رعایت قوانین بین‌المللی با رعایت حفط ایمنی همه کشتی‌ها و هواپیماها در حریم هوایی بین‌المللی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.»