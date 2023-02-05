تخصیص ۱۸ هزار میلیارد ریال اعتبار برای مقابله با تنش آبی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از سفر اسفندماه سال گذشته رئیس جمهور به گلستان، برای حل مشکل کم آبی مردم در انتهای سال مالی ۱۴۰۰، مبلغ ۱۸ هزار میلیارد ریال برای پروژههای آبرسانی و رفع تنش آب شرب استان به شهرهای استان اختصاص داده شد.
استاندار گلستان گفت: از ابتدای آغاز فعالیت دولت تاکنون اعتبار بخش آب شهر گرگان ۳۷ برابر، آزادشهر ۱۴ برابر و کلاله ۱۱ برابر شد که نمادی از توجه ویژه دولت برای حل مشکل تنش آب در دیار هیرکان است.
وی ادامه داد: مهمترین دلیل بروز تنش آبی در گلستان، استفاده بیرویه از منابع آب زیرزمینی با حفر چاههای متعدد و غیرمجاز است که موجب پایین رفتن سفره آب زیرزمینی شد.
زنگانه افزود: کل آب آشامیدنی مورد نیاز مردم گلستان از طریق ۷۰۰ چاه تأمین میشود که پافشاری در برداشت بی رویه از این چاهها برای تأمین آب، آینده نگران کنندهای را برای مردم ایجاد خواهد کرد.
استاندار گلستان گفت: به منظور دسترسی به منابع آبی جدید، تکمیل سدهای در دست ساخت در کنار شیرین سازی آب دریا در دستور کار قرار دارد که امیدواریم با حمایت گسترده دولت در آینده نزدیک منابع جدید آب آشامیدنی مورد استفاده مردم گلستان قرار بگیرد.
زنگانه بیان کرد: افت محسوس بارش در چند سال اخیر در کنار برداشت بی رویه آب از چاهها، منابع زیرزمینی استان را با خطر جدی مواجه کرده به طوری که طبق بررسیها، دبی آب چاههای گلستان به نصف کاهش یافته است.
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