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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

۴ سوال نمایندگان از وزرا اعلام وصول شد

۴ سوال نمایندگان از وزرا اعلام وصول شد

در جلسه علنی امروز مجلس، چهار سؤال ملی از وزرای ارتباطات و نفت درباره علت رفع فیلتر واتساپ، تأخیر در فعالیت سکوهای داخلی، شفافیت قراردادهای فروش نفت و مدیریت ناترازی انرژی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه رفیعی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی امروز (سه‌شنبه ۱۷ شهریور) مجلس، تعداد ۴ فقره سوال از وزرای دولت را به شرح زیر اعلام وصول کرد:

سوال ملی نادر قلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت رفع فیلتر برنامه واتساپ

دو سوال ملی احمد نادری نماینده تهران و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر نفت درباره عدم شفاف‌سازی درباره انعقاد قراردادهای جدید فروش نفت و درآمدهای نفتی و همچنین علت ترک فعل احتمالی در مدیریت ناترازی انرژی و اجرای طرح فشار افزایی پارس جنوبی

سوال ملی حمید رسایی، نماینده تهران و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت تاخیر در بازگشایی و فعالیت سکوها و پیام رسان های داخلی

کد مطلب 6941083
زهرا علیدادی

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