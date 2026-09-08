۴ سوال نمایندگان از وزرا اعلام وصول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه رفیعی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی امروز (سهشنبه ۱۷ شهریور) مجلس، تعداد ۴ فقره سوال از وزرای دولت را به شرح زیر اعلام وصول کرد:
سوال ملی نادر قلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت رفع فیلتر برنامه واتساپ
دو سوال ملی احمد نادری نماینده تهران و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر نفت درباره عدم شفافسازی درباره انعقاد قراردادهای جدید فروش نفت و درآمدهای نفتی و همچنین علت ترک فعل احتمالی در مدیریت ناترازی انرژی و اجرای طرح فشار افزایی پارس جنوبی
سوال ملی حمید رسایی، نماینده تهران و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت تاخیر در بازگشایی و فعالیت سکوها و پیام رسان های داخلی
نظر شما