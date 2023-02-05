آغاز بلیت فروشی جشنواره فیلم فجر از ۱۶ بهمن در کرمانشاه

محمد جواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دهمین دوره جشنواره فیلم فجر استان کرمانشاه از ۱۷ لغایت ۲۴ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این دوره ۱۶ فیلم سودای سیمرغ به مدت هشت روز در سه سینمای آزادی؛ فرهنگ و بیستون اکران می‌شود.

دبیر اجرایی دهمین جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه با بیان اینکه ساعات اکران فیلم‌ها در سانس‌های ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ است، تصریح کرد: خوشبختانه جدول برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شده که همزمانی اکران یک عنوان در سینماها نداشته باشیم و برنامه در هر سینما متغیر است.

کنجوری با بیان اینکه در این دوره جشنواره بلیت به صورت حضوری در گیشه‌ها فروخته نمی‌شود و فروش به صورت اینترنتی خواهد بود، بیان کرد: بلیت فروشی جشنواره از ساعت ۲۲ امروز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ آغاز شده و علاقمندان برای تهیه بلیت باید به آدرس اینترنتی www.gisheh۷.ir و دیگر سامانه‌های فروش مراجعه کرده و بلیت خود را تهیه کنند.

وی تاکید کرد: فعلاً امکان خرید بلیت برای روزهای ابتدایی جشنواره فراهم است و ظرف روزهای آتی امکان خرید تمامی برنامه نیز اضافه خواهد شد.

کنجوری در خصوص جدول قطعی برنامه‌ها نیز خاطرنشان کرد: از آنجایی که برنامه‌ی سینماها به صورت کشوری از ستاد جشنواره از مرکز ابلاغ می‌شود، همکاران ما در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در حال پیگیری و مذاکرات نهایی در خصوص اکران فیلم‌های پرمخاطب جشنواره هستند و تا این لحظه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی همچنین با بیان اینکه در تلاش برای برگزاری مراسم افتتاحیه در سینما آزادی هستیم، گفت: به محض قطعی شدن این برنامه اطلاع رسانی خواهد شد.

دبیر اجرایی دهمین جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه در خصوص ثبت نام اهالی رسانه، افزود: باتوجه نگاه ویژه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و در نظر گرفتن سینما فرهنگ کرمانشاه به عنوان سینمای رسانه، تاکنون بیش از ۷۰ رسانه کشوری و محلی در این سامانه ثبت نام کرده‌اند که اطلاعات آنها در دست بررسی است.