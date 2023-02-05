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۱۶ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۴۱

دبیر اجرایی دهمین جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه خبر داد؛

آغاز بلیت فروشی جشنواره فیلم فجر از ۱۶ بهمن در کرمانشاه

آغاز بلیت فروشی جشنواره فیلم فجر از ۱۶ بهمن در کرمانشاه

کرمانشاه- دبیر اجرایی دهمین جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه از آغاز بلیت فروشی جشنواره فیلم فجر از امروز ۱۶ بهمن در کرمانشاه خبر داد.

محمد جواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دهمین دوره جشنواره فیلم فجر استان کرمانشاه از ۱۷ لغایت ۲۴ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این دوره ۱۶ فیلم سودای سیمرغ به مدت هشت روز در سه سینمای آزادی؛ فرهنگ و بیستون اکران می‌شود.

دبیر اجرایی دهمین جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه با بیان اینکه ساعات اکران فیلم‌ها در سانس‌های ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ است، تصریح کرد: خوشبختانه جدول برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شده که همزمانی اکران یک عنوان در سینماها نداشته باشیم و برنامه در هر سینما متغیر است.

کنجوری با بیان اینکه در این دوره جشنواره بلیت به صورت حضوری در گیشه‌ها فروخته نمی‌شود و فروش به صورت اینترنتی خواهد بود، بیان کرد: بلیت فروشی جشنواره از ساعت ۲۲ امروز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ آغاز شده و علاقمندان برای تهیه بلیت باید به آدرس اینترنتی www.gisheh۷.ir و دیگر سامانه‌های فروش مراجعه کرده و بلیت خود را تهیه کنند.

وی تاکید کرد: فعلاً امکان خرید بلیت برای روزهای ابتدایی جشنواره فراهم است و ظرف روزهای آتی امکان خرید تمامی برنامه نیز اضافه خواهد شد.

کنجوری در خصوص جدول قطعی برنامه‌ها نیز خاطرنشان کرد: از آنجایی که برنامه‌ی سینماها به صورت کشوری از ستاد جشنواره از مرکز ابلاغ می‌شود، همکاران ما در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در حال پیگیری و مذاکرات نهایی در خصوص اکران فیلم‌های پرمخاطب جشنواره هستند و تا این لحظه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی همچنین با بیان اینکه در تلاش برای برگزاری مراسم افتتاحیه در سینما آزادی هستیم، گفت: به محض قطعی شدن این برنامه اطلاع رسانی خواهد شد.

دبیر اجرایی دهمین جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه در خصوص ثبت نام اهالی رسانه، افزود: باتوجه نگاه ویژه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و در نظر گرفتن سینما فرهنگ کرمانشاه به عنوان سینمای رسانه، تاکنون بیش از ۷۰ رسانه کشوری و محلی در این سامانه ثبت نام کرده‌اند که اطلاعات آنها در دست بررسی است.

کد مطلب 5700638

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