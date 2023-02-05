انجام ۵۲۷ بازرسی از تجهیزات شهربازی در همدان

جعفر امیری‌پریان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در یک‌ساله سال جاری ۱۷ مورد بازرسی خدمات آموزشی و مدارس، ۵ مورد بازرسی خدمات اقامتی و رفاهی، یک مورد بازرسی خدمات پستی، ۳ مورد بازرسی خدمات توانبخشی و مراقبتی و ۱۸ مورد بازرسی خدمات ورزشی در استان همدان انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: یک هزار و ۹۱۸ مورد نمونه برداری از مراکز تولیدی، یک هزار و ۹۰۸ مورد آزمون نمونه مرکز تولیدی، ۵ هزار و ۱۰۳ مورد بازرسی طرح طاها و ۴ هزار و ۲۷۰ مورد نمونه برداری طرح طاها در استان همدان ارزیابی انطباق صورت گرفته است.

این مقام مسئول تصریح کرد: همچنین در این مدت تعداد ۵۳ مورد اظهار نامه وارداتی بررسی شده است و یک هزار و ۱۴۲ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی تحت پوشش تأسیسات گاز پرکنی ارزیابی انطباق صورت گرفته است.

مدیر کل سازمان استاندارد استان همدان در ادامه از ۱۸ مورد بازرسی فنی صنایع انرژی بر نام برد و ادامه داد: ۷۴ مورد صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری، ۲۴۰ مورد تمدید پروانه کاربرد سلامت استاندارد اجباری، ۲ مورد صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی و ۹۲۷ مورد تمدید اظهارنامه مورد بررسی صادراتی در استان همدان انجام شده است.

امیری پریان در ادامه از تدوین استانداردهای ملی به تعداد ۲۰ مورد، بازنگری استانداردهای ملی به تعداد ۴۸۴ مورد و مشارکت در فعالیت‌های استاندارد سازی بین المللی به تعداد یک مورد خبر داد و متذکر شد: ۶ هزار و ۹۹۲ نفر ساعت آموزش مدیران کنترل کیفیت، ۹۲۴ نفر ساعت سایر آموزش‌های برون سازمانی و ۵ هزار و ۱۱۶ آموزش کارکنان استان همدان استاندارد سازی شده است.

وی گفت: ۴۵۹ مورد آزمون باسکول‌های وسایل نقلیه چرخدار جاده‌ای، یک هزار و ۹۸۵ آزمون نازل جایگاه عرضه سوخت مایع و ۲ هزار و ۷۲۰ آزمون وسایل سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی مورد اندازه شناسی قرار گرفته است.

مدیر کل سازمان استاندارد استان همدان در پایان با بیان اینکه صدور پروانه استاندارد شور برگ مو، صدور پروانه استاندارد ماشین‌های کشاورزی و صدور پروانه استاندارد کنسرو گوجه فرنگی برای اولین بار در استان همدان انجام شده است مطرح کرد: ۵۸۴ مورد صدور تاییدیه ایمنی آسانسور در استان همدان توسط اداره کل استاندارد استان همدان انجام گرفته است.