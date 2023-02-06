به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه قصههای نُقلی انقلاب برای کودکان به مناسبت دهه فجر توسط کتابخانه امام علی (ع) فردا سهشنبه ۱۸ بهمن برگزار میشود.
در این برنامه نجمه ظاهری کتابدار کتابخانه امام علی (ع) در مورد جلوههای رفتاری امام خمینی و خاطرات ایشان با کودکان صحبت میکند. همچنین در ادامه به بلند خوانی کتاب باغبان و امام مهربان و قصه قهرمانان انقلاب میپردازند و در پایان به پرسشهای کودکان در مورد داستان پاسخ داده میشود.
این برنامه در تاریخ سه شنبه ۱۸ بهمن ماه ساعت ۱۰ صبح در سرای محله گلستان انجام میشود.
علاقه مندان به حضور در این برنامه میتوانند در زمان گفته شده به شهرک گلستان، میدان اتریش، خیابان یاس نهم، پلاک ۴۶، سرای محله گلستان مراجعه کنند.
نظر شما