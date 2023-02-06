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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۴۷

فردا توسط کتابخانه امام علی(ع)؛

جلسه قصه‌های نُقلی انقلاب برای کودکان برگزار می‌شود

جلسه قصه‌های نُقلی انقلاب برای کودکان برگزار می‌شود

کتابخانه امام علی (ع) به مناسبت دهه فجر فردا سه شنبه برنامه قصه‌های نُقلی را ویژه کودکان برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه قصه‌های نُقلی انقلاب برای کودکان به مناسبت دهه فجر توسط کتابخانه امام علی (ع) فردا سه‌شنبه ۱۸ بهمن برگزار می‌شود.

در این برنامه نجمه ظاهری کتابدار کتابخانه امام علی (ع) در مورد جلوه‌های رفتاری امام خمینی و خاطرات ایشان با کودکان صحبت می‌کند. همچنین در ادامه به بلند خوانی کتاب باغبان و امام مهربان و قصه قهرمانان انقلاب می‌پردازند و در پایان به پرسش‌های کودکان در مورد داستان پاسخ داده می‌شود.

این برنامه در تاریخ سه شنبه ۱۸ بهمن ماه ساعت ۱۰ صبح در سرای محله گلستان انجام می‌شود.

علاقه مندان به حضور در این برنامه می‌توانند در زمان گفته شده به شهرک گلستان، میدان اتریش، خیابان یاس نهم، پلاک ۴۶، سرای محله گلستان مراجعه کنند.

کد مطلب 5701561

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