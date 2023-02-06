همزمان ۷۲ پایگاه جدید اورژانس در کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم به طور همزمان، ۷۲ پایگاه اورژانس در کشور مورد بهره برداری قرار گرفت.

جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور، گفت: این پایگاه‌ها در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی گلستان، سمنان، ارومیه، مشهد، تبریز، لار، سراب، اردبیل، کاشان، ساوه، جیرفت، اراک، مازندران، نیشابور، ایلام، گناباد و زاهدان افتتاح شد.

وی افزود: این پایگاه‌ها با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان با تاکید بر مناطق کمتر برخوردار احداث شده است.

میعادفر در حاشیه این مراسم با عنوان این مطلب که اورژانس پیشانی نظام سلامت است و علاوه بر خدمت رسانی به بیماران و مصدومان، در بحران‌ها و حوادث طبیعی نیز حضوری فعال دارد، افزود: نیروهای اورژانس در زمین لرزه خوی، مشارکت فعالی داشتند و اولین تیم‌های اورژانس، ۴۰ دقیقه پس از وقوع زمین لرزه در مناطق زلزله زده، حضور یافتند. در این حادثه بیش از ۴۵ دستگاه آمبولانس و ۱۰ دستگاه اتوبوس آمبولانس از استان‌های مجاور در خوی حضور داشتند.

رئیس سازمان اورژانس کشور یادآور شد: اورژانس در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، در کنار نیروهای بهداشتی و درمانی در قالب ایستگاه‌های فجر سلامت آماده خدمت رسانی است. در تهران، نیروها و آمبولانس‌های اورژانس در مشارکت با دانشگاه‌های علوم پزشکی در ۱۰۴ پایگاه فجر سلامت، حضور خواهند یافت.

در این مراسم علاوه بر ۴۲ پایگاه جاده‌ای اورژانس، ۲۶ پایگاه شهری اورژانس، ۱ پایگاه اورژانس بانوان، ۳ پایگاه هوایی اورژانس همچنین ۳ پایگاه موتورلانس، ۲ پد بالگرد اورژانس هوایی و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس نیز افتتاح شد.