بیش از ۴۰ پایگاه اورژانس بانوان در کشور فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر پیش از ظهر امروز دوشنبه در آیین افتتاح و نوسازی پنج پایگاه اورژانس در آبادان و خرمشهر اظهار کرد: در مسیر توسعه خدمات فوریت‌های پزشکی، چند پروژه در حوزه دانشگاه علوم پزشکی آبادان افتتاح و بهسازی شد.

وی افزود: یکی از حوزه‌های مورد توجه ما ارائه خدمات اورژانس در فرودگاه‌های کشور است و امروز شاهد افتتاح پایگاه اورژانس فرودگاه آبادان هستیم که ویژگی شاخص آن فعالیت کامل نیروهای خانم در این پایگاه است.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: برای نخستین بار در کشور پایگاه اورژانس فرودگاهی بانوان راه‌اندازی شده و کارشناسان زن پرستاری که فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های دولتی هستند در این پایگاه به ارائه خدمات می‌پردازند.

میعادفر همچنین به فعالیت بیش از ۴۰ پایگاه اورژانس بانوان در کشور اشاره کرد.

در بخش دیگری از این آیین، مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان از بازسازی پایگاه اورژانس منطقه بریم خبر داد.

فردین راشدی اظهار کرد: ساختمان پایگاه اورژانس منطقه بریم از دارایی‌های شرکت پالایش نفت آبادان بود که سال‌ها متروکه مانده بود و با درخواست رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان و مدیریت اورژانس، تبدیل آن به پایگاه اورژانس در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این پایگاه با اعتبار دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بازسازی شد و در سال جاری نیز اعتبار قابل توجهی برای حمایت بیشتر از دانشگاه علوم پزشکی آبادان نسبت به سال‌های گذشته در نظر گرفته‌ایم.