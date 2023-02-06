معصومه حسنی خونسار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ایام الله دهه فجر کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه برنامه‌های متنوع فرهنگی با شعار «ایران؛ سرزمین فرهنگ و کتاب» را برگزار می‌کند.

وی افزود: یکی از برنامه‌های شاخصی که در دهه فجر برنامه ریزی شده نشست تحلیل و بررسی کتاب است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه تصریح کرد: نشست تحلیل و بررسی کتاب آقا سعید «برگ هایی از زندگی و زمانه شهید سید محمد سعید جعفری» با حضور مؤلف کتاب و فرزند شهید جعفری روز پنجشنبه ۲۰ بهمن ماه در کتابخانه عمومی امیرکبیر کرمانشاه برگزار می‌شود.

حسنی خونسار بیان کرد: نشست تحلیل و بررسی کتاب شهید جعفری همزمان با هفتادمین زادروز شهید جعفری با حضور حجت‌الاسلام محمد مهدی همتی مؤلف کتاب «آقا سعید» و همچنین با حضور فرزند شهید جعفری، سید عبدالصالح جعفری و دیگر اساتید و منتقدین برگزار می‌گردد.