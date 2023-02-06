به گزارش خبرنگار مهر، پارسا خائف خواننده موسیقی ایرانی و از هنرمندان جوان برگزیده برنامه استعدادیابی «عصر جدید» با انتشار ویدئویی از تصمیم خود و گروه موسیقیاش برای برگزاری یک کنسرت خیریه به نفع زلزله زدگان شهرستان خوی طی روزهای آینده در تبریز خبر داد.
این خواننده جوان موسیقی ایرانی که طی سالهای قبل در جشنواره موسیقی جوان، جشنواره موسیقی نوای خرم و تعدادی دیگر از رویدادهای ملی و بینالمللی به عنوان هنرمند برگزیده معرفی شده بود، در ویدئویی که به زبان آذری منتشر کرده از برگزاری یک کنسرت خیریه به نفع زلزله زدگان خوی در اواخر هفته آینده خبر داد و گفت: سلام به همه هم وطنان عزیزم. میدانم در شرایط اخیر به ویژه زلزله خوی که اتفاق افتاده هیچکدام حال روحی خوبی نداریم. من هم همیشه دنبال این بودم تا روزی فرصتی دست بدهد تا گوشهای از محبتهای شما را جبران کنم. به همین خاطر من و گروهم تصمیم گرفتیم در تبریز اجرایی را برگزار کنیم.
وی ادامه داد: تمامی عواید فروش بلیت این کنسرت به طور کامل برای مردم شریف و عزیز شهرستان خوی اختصاص داده خواهد شد و ما تا آنجا توانمان اجازه دهد آن را به مردم عزیز این منطقه از کشورمان تقدیم خواهیم کرد شاید گوشهای از دردهای این عزیزان کم شود.
خائف در بخش پایانی صحبتهای خود تاکید کرد: این اطمینان را خدمت شما عزیزان میدهم که این اجرا برای من و گروه هیچ نفع مادی نخواهد داشت و ما فقط میخواهیم به مدد و کمک پروردگار مهربان و شما مردم عزیز شرایطی را فراهم کنیم تا به سهم خودمان، این نیت و ایده بتواند از درد مردم خوی کم کند.
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