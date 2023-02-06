شهر مرزی سوریه با خاک یکسان شد!+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، منابع محلی در سوریه تصاویری از شهر حارم در نزدیکی مرزهای ترکیه منتشر کرده که نشان می‌دهد تمامی ساختمان‌های این شهر در اثر زلزله شدید بامداد امروز با خاک یکسان شده است.

شهر حارم در شمالی ترین نقطه استان ادلب است و در سال ۲۰۰۸ شمار جمعیت آنها به ۲۱ هزار نفر رسیده است.

منابع محلی تصاویری دهشتناک از این رخداد منتشر کرده واعلام کردند که بسیاری از ساکنان این شهر زیر آوار مانده اند و نیاز به کمک و امدادرسانی فوری دارند.

گفتنی است در زلزله شدید امروز در ترکیه و سوریه صدها نفر جان باخته و مصدوم شده اند. در شهرهای مختلف شمال سوریه در پی این زلزله شدید تاکنون ۲۳۹ نفر جان خود را از دست داده اند و ۶۴۸ نفر نیز زخمی شدند.