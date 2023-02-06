به گزارش خبرنگار مهر، در نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی (CTEX)، بیش از ۳۰۰ غرفه در بخش رسانه‌های دیجیتال و ۷۰ غرفه دیگر در بخش بازی‌های رایانه‌ای در مساحت ۳۰ هزار متر مربع به صورت مفید دایر شده است.

این نمایشگاه که جلوه‌ای از هم‌افزایی ۲ نمایشگاه بزرگ و باسابقه رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، با هدف حمایت از توسعه کسب و کارها، شناخت الگوهای موفق، معرفی آخرین دستاوردها، شناخت ظرفیت‌ها و تعامل کسب و کارها با حاکمیت برگزار شده است.

فراهم‌سازی امکان حضور و تعامل بازیگران اصلی زیست بوم فرهنگ و هنر در فضای مجازی با نگاه توسعه کسب و کارها و ایجاد پیمان‌های مشارکتی و زمینه‌سازی آشنایی آن‌ها با آخرین فناوری‌های فرهنگی با محوریت تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات در لایه محتوا و خدمات رویکرد اصلی این نمایشگاه است.

همچنین مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی چشم‌انداز «شبکه‌سازی فعالان، هم‌افزایی کسب و کارها، رشد همکاری‌های ملی و بین‌المللی، جذب سرمایه توسط کسب و کارها و معرفی آخرین فناوری نوظهور» را در برگزاری این دوره از نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال با عنوان جدید «نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی CTEX» دنبال می‌کند.

خدمات زیرساخت محتوا، کسب و کارهای دانش بنیان و صنایع خلاق، بازی‌های ایرانی، زنان، خانواده و سبک زندگی؛ فناوری‌های محتوا و خدمات؛ حکمرانی (سازمان‌ها و نهادها)، «سایت‌های عرضه بازی، استارت‌آپ‌ها، کودک، صندوق‌ها، شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاران، سکوهای ارائه محتوا و خدمات، تولیدکنندگان محتوا، بازی‌های جدی و استریمرها» بخش‌های مختلف این نمایشگاه را تشکیل می‌دهند.

در این نمایشگاه ۲۲۱ غرفه در بخش رسانه‌های دیجیتال و ۷۰ غرفه دیگر در بخش بازی‌های رایانه‌ای در مساحت ۱۰ هزار متر مربع به صورت مفید دایر شده است.

نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در شبستان مصلای امام خمینی (ره) پذیرای علاقه مندان و بازدید کنندگان از این رویداد بزرگ رسانه‌ای و دیجیتال است.