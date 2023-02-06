بهره برداری از ۷ سامانه هوشمند جاده ای در گلستان طی دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جاویدزاده صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مرکز مدیریت راه‌های استان هم اکنون از طریق استفاده از ۳۰ دوربین نظارت تصویری، ۴۲ سامانه ثبت تخلف و ۵۲ سامانه تردد شمار به همراه سامانه گویا، اطلاعات سطح جاده‌ها را دریافت و پایش و از طریق شبکه‌های ارتباطی و تابلوهای راهنمای ترافیک برخط اطلاعات سطح جاده‌ها را به کاربران جاده‌ای اطلاع رسانی می‌کند.

سرپرست معاونت فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری گلستان افزود: علاوه بر سامانه‌های اشاره شده، هفت سامانه نظارت تصویری دیگر هم برای هوشمندسازی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای به همراه ۶ دوربین مداربسته در سطح پایگاه‌های راهداری استان از جمله پروژه‌هایی است که در فهرست پروژه‌های قابل بهره‌برداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در ایام مبارک دهه فجر است.

وی ادامه داد: هفت سامانه نظارت تصویری در محورهای گرگان- آق قلا (عبوری روستای امیرآباد)، محور کردکوی-درازنو (سه راهی یزدان محله)، محورمینودشت- جنگل گلستان (عبوری روستای لوه)، محور فاضل‌آباد-محمدآباد (دهنه محمدآباد)، محور مینودشت –گالیکش (دوزین)، محور آق قلا-اینچه برون (پایانه مرزی) و محور مینودشت- آزادشهر (در محدوده روستای القجر) به بهره برداری می رسند.

جاویدزاده افزود: ۶ دوربین مداربسته هم در محل پایگاه‌های راهداری نوده خاندوز و خوش ییلاق در آزادشهر، پایگاه راهداری قرنجیک و مرکزی بندرترکمن و پایگاه راهداری مرکزی گرگان و کردکوی با اعتبار حدود ۳۳ میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

به گفته سرپرست معاونت فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری گلستان، طی ۹ ماهه سال جاری بالغ بر ۹۸۰ هزار و ۱۶۸ واقعه از طریق سامانه ثبت تخلفات استان ثبت شده که از این تعداد ۱۷۰ هزار و ۳۷۳ تخلف مربوط به تخلفات سرعت متوسط است.

جاویدزاده ادامه داد: دریافت اطلاعات وزن ناوگان باری سنگین از طریق سامانه توزین در حال حرکت(WIM ) در بزرگراه گرگان- علی آباد و بالعکس انجام می‌گیرد که طی این مدت ۱۱ هزار و ۲۰۷ تخلف اضافه تناژ ثبت و گزارش شده است.