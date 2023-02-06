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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۰۱

معاون راهداری گلستان خبرداد؛

بهره برداری از ۷ سامانه هوشمند جاده ای در گلستان طی دهه فجر

بهره برداری از ۷ سامانه هوشمند جاده ای در گلستان طی دهه فجر

گرگان- سرپرست معاونت فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان از بهره برداری هفت سامانه هوشمند جاده‌ای در راه‌های این استان طی دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جاویدزاده صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مرکز مدیریت راه‌های استان هم اکنون از طریق استفاده از ۳۰ دوربین نظارت تصویری، ۴۲ سامانه ثبت تخلف و ۵۲ سامانه تردد شمار به همراه سامانه گویا، اطلاعات سطح جاده‌ها را دریافت و پایش و از طریق شبکه‌های ارتباطی و تابلوهای راهنمای ترافیک برخط اطلاعات سطح جاده‌ها را به کاربران جاده‌ای اطلاع رسانی می‌کند.

سرپرست معاونت فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری گلستان افزود: علاوه بر سامانه‌های اشاره شده، هفت سامانه نظارت تصویری دیگر هم برای هوشمندسازی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای به همراه ۶ دوربین مداربسته در سطح پایگاه‌های راهداری استان از جمله پروژه‌هایی است که در فهرست پروژه‌های قابل بهره‌برداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در ایام مبارک دهه فجر است.

وی ادامه داد: هفت سامانه نظارت تصویری در محورهای گرگان- آق قلا (عبوری روستای امیرآباد)، محور کردکوی-درازنو (سه راهی یزدان محله)، محورمینودشت- جنگل گلستان (عبوری روستای لوه)، محور فاضل‌آباد-محمدآباد (دهنه محمدآباد)، محور مینودشت –گالیکش (دوزین)، محور آق قلا-اینچه برون (پایانه مرزی) و محور مینودشت- آزادشهر (در محدوده روستای القجر) به بهره برداری می رسند.

جاویدزاده افزود: ۶ دوربین مداربسته هم در محل پایگاه‌های راهداری نوده خاندوز و خوش ییلاق در آزادشهر، پایگاه راهداری قرنجیک و مرکزی بندرترکمن و پایگاه راهداری مرکزی گرگان و کردکوی با اعتبار حدود ۳۳ میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

به گفته سرپرست معاونت فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری گلستان، طی ۹ ماهه سال جاری بالغ بر ۹۸۰ هزار و ۱۶۸ واقعه از طریق سامانه ثبت تخلفات استان ثبت شده که از این تعداد ۱۷۰ هزار و ۳۷۳ تخلف مربوط به تخلفات سرعت متوسط است.

جاویدزاده ادامه داد: دریافت اطلاعات وزن ناوگان باری سنگین از طریق سامانه توزین در حال حرکت(WIM ) در بزرگراه گرگان- علی آباد و بالعکس انجام می‌گیرد که طی این مدت ۱۱ هزار و ۲۰۷ تخلف اضافه تناژ ثبت و گزارش شده است.

کد مطلب 5701683

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