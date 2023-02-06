پرسپولیس دنبال فرار از ثبت رکورد معکوس در آبادان!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی به آبادان سفر میکند که دیدار با صنعت نفت میتواند این تیم را از بحران به وجود آمده خارج کند.
سرخپوشان پایتخت پس از باخت یک بر صفر مقابل فولاد و تساوی بدون گل در تقابل با آلومینیوم اراک صدر جدول را ا دست دادند تا حالا چارهای جز پیروزی مقابل نفت آبادان نداشته باشند.
شرایطی مشابه با آنچه برای پرسپولیس در هفتههای هفتم و هشتم رخ داد تا یک امتیاز از دو بازی با تراکتور و سپاهان کسب کنند اما در هفته نهم با برد سه بر دو مقابل نفت مسجد سلیمان بتوانند به کورس قهرمانی باز گردند.
سرخپوشان پایتخت که تا پایان هفته هجدهم ۳۶ امتیاز به دست آوردند حالا با میانگین دو امتیاز از هر مسابقه دنبال بازگشت به صدر جدول هستند تا بتوانند قدرت خود را به رقیبان نشان دهند.
این تیم در فصل جاری هرگز پس از یک شکست و تساوی، امتیاز دیگری را از دست نداده است تا مقابل صنعت نفت ۱۱ امتیازی که برای فرار از منطقه پایین جدول تلاش میکند راهی جز کسب سه امتیاز نداشته باشد.
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان ساعت ۱۸ چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه تختی شهر آبادان برگزار میشود.
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