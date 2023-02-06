رفع تداخلات اراضی کشاورزی اصفهان در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد مرادمند صبح دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: از ۴۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان که مشمول تداخلات است تاکنون ۱۱۲ هزار هکتار معادل ۲۵ درصد اراضی رفع تداخل شده است.

وی اضافه کرد: پس از رفع مداخلات اراضی کشاورزی، اجرای طرح کاداستر و صدور اسناد برای اراضی کشاورزی استان را در دستور کار خواهیم داشت که این موضوع البته متقاضی محور است و کشاورزان می‌توانند اسناد مشاعی و دفترچه‌ای قدیمی را به سند ثبتی تبدیل کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: قانون رفع موانع تولید و رفع مداخلات قوانین در بخش اراضی کشاورزی اقدام شایسته و بزرگی در استان اصفهان بوده که در حال پیش‌روی است.

مرادمند افزود: باید توجه داشت که به‌دلیل قوانین بسیاری که در حوزه امور اراضی داشتیم و تداخل قوانین که به طور عمده در محاکم قضائی به آن پرداخته می‌شد رسیدگی به یک پرونده چندین سال زمان می بُرد؛ از این رو با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، ادارات منابع طبیعی و اقتصاد و دارایی، اراضی کشاورزی که با اراضی ملی تداخل دارد را بر اساس پلاک‌های ثبتی، نقشه‌ها و تصاویر قدیمی بررسی و در یک جلسه مشترک برای آن تصمیم‌گیری می‌کنیم و مرز اراضی ملی و مستثنیات مشخص می‌شود.

۱۷۳ پروژه کشاورزی در دهه فجر افتتاح می‌شود

وی همچنین به پروژه‌های قابل افتتاح در دهه فجر امسال اشاره کرد و گفت: ۱۷۳ پروژه کشاورزی در حوزه دام و طیور، تولیدات کشاورزی، گلخانه‌ای، دامپزشکی و صنایع کشاورزی در ایام دهه فجر سال جاری افتتاح می‌شود که جمع سرمایه گذاری آن بالغ بر یک هزار و ۸۱ میلیارد تومان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در این پروژه‌ها ۹۰۸ میلیارد تومان بوده است، خاطرنشان کرد: این رقم نزدیک به ۸۵ درصد حجم سرمایه گذاری است.

مرادمند با بیان اینکه ماندگاری پروژه‌ها وابسته به تسهیلات نیست و عمده سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوص انجام می‌شود، افزود: ۹۸ میلیارد تومان برای پروژه‌ها توسط دولت اعتبارات یارانه‌ای و بلاعوض اختصاص یافته که در حوزه زیرساختی کشاورزی هزینه شده و ۷۳ میلیارد تومان تسهیلات دولتی برای پروژه‌های یاد شده پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد پروژه قابل افتتاح در شهرستان تیران و کرون با ۶۳ پروژه است، اضافه کرد: این شهرستان در زمینه کشت‌های گلخانه‌ای و گلخانه‌ها پیش‌رو است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه بیشترین حجم سرمایه گذاری پروژه‌ها در گلپایگان با ۲۷۵ میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر رئیس جمهوری به اصفهان برای حوزه کشاورزی استان تخصیص یافت که طی سه سال و نیم صرفاً از محل اعتبارات استانی و مولد سازی و تهاتر دارایی‌های دولت تأمین خواهد شد که امسال اعتبارات ما از محل تملک دارایی استان نسبت به سال قبل چهار برابر سال گذشته بوده است.

بیش از ۲ هزار شکایت از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شرق اصفهان

مرادمند در خصوص تغییر کاربری اراضی اظهار داشت: متأسفانه تغییر کاربری اراضی و ایجاد ارزش افزوده کاذب مسئله و چالش سازمان جهاد کشاورزی نیز است که در اصفهان بویژه در شرق استان قیمت‌های زمین کشاورزی با تغییر کاربری و دیوار کشی چندین میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود و این تغییر کاربری در حوزه تولید نیست.

وی اضافه کرد: بیش از ۲ هزار مورد شکایت در سال جاری در شرق اصفهان به دلیل تغییر کاربری اراضی داشتیم.

زمان بازگشایی زاینده‌رود بزودی مشخص می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در خصوص برنامه رهاسازی آب برای کشاورزان اصفهان نیز گفت: این موضوع در وزارت نیرو در حال بررسی و رایزنی است و طی ۲ روز آینده مشخص خواهد شد که برای کشت پاییزه دوم یا کشت بهاره چه زمانی آب رهاسازی شود و باید توجه داشت که برغم بارش‌های خوبی که امسال شده هنوز ذخیره سد وضعیت مناسبی ندارد.