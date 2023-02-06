پایان کار تکواندوکاران ایران در کاپ ترکیه با کسب ۵ مدال رنگارنگ

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های آزاد جام ریاست فدراسیون جهانی (G۲) با حضور ۱۱۲۶ تکواندوکار در ۲ گروه بانوان و آقایان در شهر «استانبول» کشور ترکیه برگزار شد که در بخش آقایان نمایندگان ایران صاحب ۵ مدال طلا، نقره و برنز شدند.

ابوالفضل زندی در وزن ۵۴- کیلوگرم، امیرمحمد بخشی در وزن ۷۴- کیلوگرم و مهران برخورداری در وزن ۸۷- کیلوگرم صاحب مدال ارزشمند طلا شدند؛ ابوالفضل عباسی در وزن ۸۷+ کیلوگرم نقره ای شد و میرهاشم حسینی در وزن ۸۰- کیلوگرم به نشان برنز رسید.

تیم ملی کشورمان که در گروه آقایان در این رویداد شرکت کرده بود که ابتدا در وزن ۵۴- کیلوگرم، ابوالفضل زندی دور نخست، «عادل عیوض اف» از جمهوری آذربایجان را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد. او در مرحله یک هشتم نهایی مقابل «میلان مول» از هلند قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر پیروز و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. ملی پوش کشورمان در یک چهارم نهایی به مصاف «دیمیتروپولوس» از یونان رفت و این بازیکن هم با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد و پا به نیمه نهایی گذاشت. زندی در نیمه نهایی ۲ بر یک مقابل «دنیز» از ترکیه به پیروزی رسید و راهی فینال شد. این بازیکن در دیدار فینال مقتدرانه ۲ بر صفر «گورکم پولات» از ترکیه را شکست داد و صاحب مدال خوشرنگ طلا شد.

در وزن ۷۴- کیلوگرم، امیرمحمد بخشی دور نخست با استراحت مواجه شد و در مرحله یک شانزدهم نهایی با نتیجه ۲ بر صفر «احمد عبدالله» نماینده فلسطین را شکست داد. بخشی در مرحله یک هشتم نهایی با نتیجه ۲ بر صفر «التاج غفوروف» از جمهوری آذربایجان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد و در این مرحله به مصاف «مارکو گولوبیک» از کرواسی رفت و با نتیجه ۲ بر یک او را شکست داد و در نیمه نهایی با نتیجه ۲ بر صفر «استفان تاووک» از صربستان را شکست داد و به فینال صعود کرد. او در فینال به مصاف دانیل باررا از اسپانیا که مدال طلای رقابت های جهانی مکزیک ۲۰۲۲ را در کارنامه خود داشت، رو در رو شد و موفق شد با نتیجه ۲ بر یک او را شکست داده و صاحب گردن آویز طلا شود.

میرهاشم حسینی در وزن ۸۰- کیلوگرم دور نخست با نتیجه ۲ بر صفر «علی اف» از جمهوری آذربایجان را شکست داد. او در مرحله یک هشتم نهایی مقابل «سینتادو» از اسپانیا، دارنده نقره جهانی در سال ۲۰۲۲ با همان نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی دست یافت و مقتدرانه راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. حسینی در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر صفر «الکساندر رادوجوکوویچ» از اتریش را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. این بازیکن در نیمه نهایی به مصاف «نیکولاس کاری» از آمریکا رفت و ۲ بر یک نتیجه را به حریف خود واگذار کرد. حسینی در ابتدای راند سوم از ناحیه کتف دچار آسیب دیدگی شد اما با همان شرایط به مبارزه ادامه داد و صاحب مدال برنز شد.

مهران برخورداری در وزن ۸۷- کیلوگرم دور نخست با قرعه استراحت مواجه شد. او در مرحله یک هشتم نهایی، «تولیوتیس» از یونان را ۲ بر صفر برد. برخورداری در مرحله یک چهارم نهایی با همین نتیجه «رائول خیمنز» از اسپانیا را از پیش رو برداشت. ملی پوش تکواندو کشورمان در دور نیمه نهایی موفق شد نماینده کشور میزبان یعنی «طاها بیچر» را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد و راهی فینال شود. «مهمت دمیر» از ترکیه حریف برخورداری در فینال بود که در این دیدار حضور نیافت و ملی پوش کشورمان صاحب مدال طلا شد.

ابوالفضل عباسی در وزن ۸۷+ کیلوگرم دور نخست موفق شد «توکگوز» حریف خود از کشور ترکیه را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد. او در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف «پاسکوبوزیچ» از کرواسی رفت و با نتیجه ۲ بر یک او را شکست داد و پا به مرحله یک چهارم نهایی گذاشت. ملی پوش تکواندو کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر صفر «پرز کامپوس» از اسپانیا را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. «عباسی» در نیمه نهایی رو در روی «اطلسی» از ترکیه قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد و به فینال صعود کرد. ملی پوش کشورمان در بازی نهایی با نتیجه ۲ بر یک در یک دیداری نزدیک مغلوب «شیک سیسه» حریف عنواندار تکواندو از ساحل عاج شد و به مدال نقره رسید.

همچنین مهدی حاجی موسایی در وزن ۵۸- کیلوگرم، رضا کلهر در وزن ۶۸- کیلوگرم و متین رضایی در وزن ۶۳- کیلوگرم دیگر نمایندگان ایران بودند که از دور رقابت ها کنار رفتند.

هدایت تیم ملی تکواندو در این رویداد برعهده بیژن مقانلو به عنوان سرمربی است؛ مسعود حجی زواره و نعیما خواجوی مربیان تیم ملی هستند. همچنین محمد جمشیدی سرپرست تیم ملی است.