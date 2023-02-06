زندگی مسالمت آمیز با همه پیروان ادیان، سیره پیامبر اعظم(ص) است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب انقلاب اسلامی ایران و مکتب حاج قاسم سلیمانی را در تداوم مکتب رسول الله (ص) دانست و افزود: نکته قابل تأمل در مکتب پیامبر اکرم (ص) معیت با رسول الله است باید در کلمه معیت اندیشه کنیم تا ببینیم چه کسانی با رسول الله هستند و معیت با رسول الله به چه معناست؟



وی افزود: در زمان پیامبر اکرم (ص) اصحاب و یاران با یکدیگر اختلاف نظر و اختلاف سلیقه داشتند اما حول یک محور جمع شده بودند و آن معیت با رسول الله بود اما بعد از وفات پیامبر اکرم اتفاقاتی افتاد که یک جدایی و تفرقه در بین امت اسلامی شکل گرفت و متأسفانه جنگ‌هایی بین مسلمانان شکل گرفت.



حجت الاسلام شهریاری در تبیین معنای دقیق وحدت تصریح کرد: منظور ما از وحدت به هیچ وجه دست کشیدن از اعتقادات نیست.



وی در پاسخ به این سوال که چطور می‌توان مصداق واژه معیت با رسول الله بود گفت: امام صادق به شاگردان خود سفارش می‌کرد که در نماز اهل سنت شرکت کنید، به تشییع جنازه آنها بروید، از مریض‌های آنها عادت کنید و امانت دار آنها باشید این همان سیره معصومین (ع) است.



دبیرکل مجمع تاکید کرد: امام خمینی اولین پرچمدار وحدت در منطقه بود و هم اکنون مقام معظم رهبری پرچمدار وحدت در جوامع اسلامی است و البته که دشمن همچنان در حال ایجاد تفرقه در بین جوامع اسلامی است و علاوه بر این که بین شیعه و سنی تفرقه ایجاد می‌کند بین شیعه با شیعه و سنی با سنی هم تفرقه ایجاد می‌کند.



حجت الاسلام شهریاری ضمن محکوم کردن ادبیات تکفیر افزود: ما معتقدیم ادبیات تکفیر باید از جامعه اسلامی حذف شود و هر کس ادبیات تکفیر داشته باشد، آن دنیا باید جواب رسول الله را بدهد. زیر قرآن فرموده و الذین معه اشداءعلی الکفار و رحماء بینهم معنای معه یعنی با پیغمبر بودن که شامل تمامی مسلمانان می‌شود تا زمانی که زیر پرچم اسلام ناب محمدی باشند. اگر ما مسلمان هستیم و به رسول خدا اعتقاد داریم نباید به هیچ مسلمان دیگری توهین کرده و ایجاد نزاع کنیم.



وی در ادامه تصریح کرد: اسلام حتی بر مصالحه با کفار غیر حربی هم تاکید دارد یعنی زندگی مسالمت آمیز با همه پیروان ادیان، این همان ادبیات سیره پیغمبر است و فقط کفار حربی یعنی کسانی که قصد کشتن مسلمانان را دارند دشمن اسلام محسوب می‌شوند.



حجت الاسلام شهریاری با اشاره به اهداف والای امام خمینی تاکید کرد: امام خمینی انقلاب اسلامی ایران را بر مبنای وحدت پایه گذاری کرد هم وحدت در میان جامعه ایرانی و هم وحدت در میان امت اسلامی و حتی بالاتر وحدت میان مستضعفان جهان. اصلی‌ترین مؤلفه انقلاب اسلامی وحدت مستضعفان است.

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وی در ادامه مکتب حاج قاسم را منشعب از امام خمینی دانست و گفت: مکتب حاج قاسم سلیمانی یک ویژگی داشت و آن باور به قرآن کریم بود، حاج قاسم به دنیا ثابت کرد که می‌توان جلوی استکبار ایستاد. آمریکا انگلیس و اسرائیل مانند غولی برای دنیا بودند اما حاج قاسم این هیمنه را شکست. اگر عقلانیت حاج قاسم را به عنوان یک الگو برای جوانان ترسیم کنیم می‌توانیم آینده روشن مقاومت امیدوار باشیم.

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دبیرکل مجمع نگاه حاج قاسم را فرامذهبی دانست و افزود: سال‌ها قبل شبکه الجزیره به عنوان یک پایگاه اصلی رسانه‌ای برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شیعه هراسی در قطر تأسیس شد اما جمهوری اسلامی ایران وقتی قطر در محاصره‌ی عربستان و بحرین قرار داشت، حاج قاسم سلیمانی با درایت به یاری قطر شتافت و امروز قطر یکی از حامیان نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه شده است. نگاه حاج قاسم نگاهی فرا مذهبی بود. وی کسی بود که محاصره‌ی کردهای سنی را در عراق شکست و ایزدی‌های در اسارت را از دست داعش نجات داد.

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حجت الاسلام حمید شهریاری در پایان گفت: ان شاءلله عقلانیتی که به صورت حرکات وحدت انگیز در پاکستان شروع شده ادامه پیدا کند تا بتوانیم امت واحده را در منطقه ایجاد کنیم من به شما قول می‌دهم اگر شما در پروژه وحدت همراهی کنید با رسول الله خواهید بود و پیامبر شما را شفاعت خواهد کرد اما اگر به تفرقه دامن بزنید پیامبر شما را شفاعت نخواهد کرد.